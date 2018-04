Noticias

01-04-2018

Todas las Noticias

Nuevo transformador ampliará la potencia eléctrica en General Roca

A través de la empresa estatal Transcomahue se adjudicó la licitación iniciada para la compra de un nuevo transformador de potencia de 60 MVA para la Estación Transformadora General Roca.

De las cuatro ofertas recibidas, se optó por la efectuada por Tubos Trans Electric SA, que cotizó un valor de $16.754.010 + IVA y está en condiciones de entregarlo en 210 días.

“Con este transformador se aumentará en un 50% la capacidad de transformación de la estación transformadora, llevando su disponibilidad de potencia de los actuales 60 a 90 MVA”, destacó el secretario de Estado de Energía, Sebastián Caldiero.

La adquisición del transformador, que por sus dimensiones será el primero en su tipo en Río Negro, es una de las medidas dispuestas por el Estado Provincial para mejorar las condiciones y ampliar la capacidad del sistema eléctrico de General Roca y Cervantes.

“Según el análisis de las cuatro ofertas, ésta nos pareció la más conveniente, no sólo por el precio sino por la experiencia de la compañía elegida, con la cual ya se han adquirido otros transformadores. De hecho, uno de los que funciona en la ET Roca es de esa empresa y no ha tenido problemas en los 23 años de servicio que lleva”, fundamentó Caldiero.

El objetivo del Gobierno Provincial es que la instalación del transformador pueda hacerse antes del inicio de la próxima temporada estival, y así evitar los inconvenientes producidos por el aumento de la demanda como consecuencia de la actividad frutícola y las altas temperaturas.