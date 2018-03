Noticias

26-03-2018

Pichetto recibió a Sebastian Trappa

El senador Miguel Ángel Pichetto se reunió con Sebastián Trappa para interiorizarse del plan de inversiones que CAPSA proyecta realizar en el Cerro Catedral.

Pichetto ratificó su apoyo a CAPSA considerando “fundamental invertir para el desarrollo de los servicios y la modernización de las estructuras en el Cerro Catedral en orden a brindarle al turismo prestaciones acordes con un centro de esquí modelo en Latinoamérica.”

“En un país donde no hay inversiones, no se genera empleo y no hay visión productiva es fundamental acompañar a quien quiera invertir”, destacó Pichetto aclarando a su vez que “un desarrollo de tal magnitud requiere de previsibilidad para los empresarios que la afronten y un indispensable marco de razonabilidad temporal y acompañamiento de las instituciones interesadas”.

Por su parte, Trappa se comprometió a un seguimiento intensivo de las obras en el cerro en orden a que ninguna mejora planificada saltee ni violente las normativas ambientales vigentes. A su vez, remarcó la importancia de la empresa Vía Bariloche en el desarrollo de la Patagonia y las inversiones realizadas por esta empresa familiar en el transcurso de sus más de 30 años de existencia.

Pichetto destacó que el desarrollo del cerro implicará un incremento en la demanda de mano de obra, por lo que no se puede menospreciar las fuentes laborales que se desprenderán de potenciar su crecimiento. Del mismo modo, remarcó la importancia de dotar de estabilidad laboral a los más de 500 trabajadores que dependen de la empresa.

La mejora en los servicios vendrá de la mano de un proceso gradual de inversiones que reconfiguren al Cerro Catedral. Se prevén destinar 22 millones de dólares en el transcurso de 5 años para nuevas pistas, fabricación de nieve y nuevos medios de elevación que extenderán la superficie esquiable y la capacidad de transporte de pasajeros.