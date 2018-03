Noticias

21-03-2018

Apel y el vicegobernador avanzaron en mejoras para los legislativos

El vicegobernador Pedro Pesatti recibió el viernes pasado a representantes de la Comisión Directiva de la Asociación Personal de Empleados Legislativos rionegrinos (APEL), oportunidad en la que analizaron varios temas, entre ellos la política salarial.

El sindicato estuvo representado por los Secretarios General y Gremial, Alejandro Gatica y José Quintín; mientras que a Pesatti lo acompañaron los Secretarios Administrativo y Legislativo, Oscar Porro y Daniel Ayala.

Las autoridades de APEL concurrieron con un listado de asuntos para tratar (que le habían adelantado por nota al vicegobernador), entre los que figuraba la cuestión de la política salarial del año 2018.

En ese sentido, el titular del gremio, Alejandro Gatica, mencionó que para tomar decisiones sobre la recuperación salarial de este año “se espera la propuesta que realice el Poder Ejecutivo con los gremios de su sector, que ahora se encuentran negociando”.

No obstante, aclaró que, si el Gobierno acuerda otorgar un porcentaje y una suma fija no remunerativa en los sueldos de la administración central, APEL volverá a plantear que la misma “se convierta en un porcentaje que vaya al básico”. “Nosotros nunca hemos aceptado, ni lo haremos ahora, sumas fijas no remunerativas”, subrayó el dirigente.

En cuanto al reclamo surgido de la diferencia entre los aumentos de sueldos del año pasado y el índice de costo de vida de enero a diciembre (por lo que APEL solicitó una suba del 1,3%), la patronal entendió que el Acta firmada en 2017 abarcaba sólo hasta noviembre. Por lo que se insistirá con la aplicación de la diferencia surgida entre el período enero-diciembre 2017 y monto otorgado en los haberes del Poder Legislativo.

Pase a planta permanente

Otro de los planteos del sindicato fue el pase a planta permanente del personal jornalizado que se desempeña en la sede central y los órganos de control externo.

Al respecto el titular de APEL sostuvo que esta medida es necesaria para lograr “tranquilidad en esos trabajadores. El vicegobernador aún no lo avala porque continúa con el criterio de mostrar un grado de reducción del déficit. La verdad es que esa fundamentación no tiene sustento, ya que esta acción administrativa no va a incrementar la masa salarial, al contrario, quizás la disminuya”.

Remarcó que se le recordó a Pesatti que el último pase a planta permanente se efectivizó en el año 2011 y que el Poder Ejecutivo –en el 2015- incorporó a más de 5000 trabajadores a planta permanente.

Recategorización y permanencia

En cuanto al reclamo de recategorización, se acordó la aplicación de la misma a partir del mes de abril próximo.

También se llegó a un acuerdo para incrementar el porcentaje de permanencia en la categoría máxima, después de un plazo mayor a los diez años.