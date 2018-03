Noticias

17-03-2018

Estudiantes rionegrinos pueden solicitar becas Progresar

La Dirección de Educación Superior informa que está abierta hasta el 31 de marzo, la inscripción a las líneas de becas Progresar, Compromiso Docente y Pueblos Originarios, disponibles para quienes cursan carreras en los Institutos de Formación Docente Con

El área de Políticas Estudiantiles de INFoD indicó que para la beca Progresar los aspirantes deben ingresar al sitio Becas Progresar y una vez allí seleccionar la solapa Educación Superior, mientras que la opción para las otras dos becas, deben dirigirse a la solapa Formación Docente. (https://www.argentina.gob.ar/becasprogresar)

Los requisitos generales son: tener entre 18 y 24 años, no percibir ningún plan social, los estudiantes avanzados no ingresantes podrán obtener la beca hasta los 30 años, el ingreso familiar no podrá ser superior a tres salarios equivalentes al Mínimo Vital y Móvil. Los montos van de acuerdo al rendimiento académico y las carreras estratégicas que elijan (de 1600 a 4900).

Para la beca Compromiso Docente, el estudiante debe haber iniciado sus estudios o estar cursando en alguna carrera prioritaria en la Provincia, no percibir ingresos superiores a tres salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), tener 24 años o menos en el momento de la convocatoria y haber finalizado la Educación Secundaria. Si es estudiante avanzado, debe tener 30 años o menos en el momento de la convocatoria. Además, deberá haber aprobado -según el año de ingreso- un 20% de las materias si cursa el 2° año, un 40% si cursa 3° año y el 60% si cursa 4° año. Los montos de acuerdo a este rendimiento van de $5300 a $7400.

Para acceder a esta línea, habrá una instancia evaluativa que se llevará a cabo en la provincia en una localidad a designar.

Para la beca Pueblos Originarios los requisitos son haber iniciado sus estudios, no percibir ingresos superiores a tres salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), tener 24 años o menos en el momento de la convocatoria y haber finalizado el nivel secundario. Si es estudiante avanzado, debe tener 30 años o menos en el momento de la convocatoria. Para esta línea se evalúa en este momento cuál será el rendimiento académico y los montos.

En todos los casos, la inscripción es online sin presentar papel alguno en ANSES o en los IFDC. La admisión será publicada en el sitio web de la beca.