02-12-2018

Derogaron las PASO en Río Negro

La Legislatura de Río Negro sancionó la ley que deroga la norma que estableció el régimen de elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Río Negro. La ley fue aprobada por mayoría, con 27 votos a favor y 15 en contr



El proyecto del Ejecutivo fue informado en el recinto por Facundo López, quien fundamentó la derogación desde el lado político y económico. Consideró que aunque creía que los objetivos que planteaba la ley que instituyó las PASO eran buenos, en la práctica no se cumplieron ya que se implementaron solo en algunos municipios y terminaron siendo “una gran encuesta, costosa, pagada por el Estado”.



Se manifestó a favor de la derogación Soraya Yauhar (UCR), quien coincidió con López en cuanto al alto costo que representan las PASO para el Estado y consideró que su implementación no responde a una necesidad social. Javier Iud (FpV) también expresó su apoyo a la iniciativa, opinó que las PASO son desaprobadas por la gente. “La gente no entiende por qué tiene que ir a votar dos veces a un mismo candidato”, señaló. Sostuvo que no se consiguió el objetivo de participación que se buscaba y observó que “no se cumplió y nadie se quejó”.



Por la oposición, coincidieron las críticas al argumento del oficialismo sobre el costo económico que implicaban las PASO. Desde el FpV, Nicolás Rochás, Marcelo Mango, María Inés Grandoso, Elvin Williams y Marcelo Mango, desde el bloque CFK Argentina, Ricardo Arroyo, y desde Ari-Cambiemos, Daniela Agostino, manifestaron sus argumentos en contra de la derogación, criticaron la falta de voluntad política para implementar las PASO, cuestionaron que se vuelvan a cambiar las reglas de juego y que no se haya consultado a los partidos políticos para hacerlo. Rochás aseguró que con esta derogación se busca “mayor discrecionalidad a las puertas de un año electoral”.