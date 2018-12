Noticias

01-12-2018

Más de 6000 rionegrinos se capacitaron en oficios este año

Se dictaron 400 talleres de formación en toda la provincia, de manera gratuita y abiertos a toda la comunidad. Las temáticas fueron variadas, en su mayoría relacionadas con el desarrollo productivo de cada región.

A través del programa Emprender, 404 talleres de formación laboral se desarrollaron en toda la provincia durante el 2018.

Las temáticas fueron varias e incluyeron aspectos relacionados a la producción y el campo; las nuevas tecnologías; manualidades; belleza y cuidado del cuerpo; además de las tradicionales de construcción, herrería, carpintería, y electricidad, entre otras.

“Los talleres tienen una doble función: la primera de ellas es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que se encuentran desocupadas, y la conformación de un espacio de interacción social. Muchas personas encuentran allí un lugar de contención, amistad y compañerismo”, sostuvo Walter Dalinger, Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Sociales del Ministerio de Desarrollo Social.

En este sentido, Beatriz, alumna del taller Telar en Ingeniero Jacobacci, resaltó que “la profe fue la que me apoyó y me dio la fuerza, y pude lograr tejer en telar; aprendí. Este curso me sacó un poco de la tristeza que tenía en mí. Te saca de un montón de cosas que tenés en la cabeza y no hallas la salida. Yo estaba muy encerrada, había fallecido mi padre y eso me hizo mucho mal. Todo esto a mi me sacó adelante”.

Ceferino Riquelme, Técnico en Producción de Luis Beltrán, tuvo a cargo el curso de Uso y Mantenimiento de Tractores: “para la zona es muy positivo, porque es netamente frutihortícola y en todos los establecimientos se utiliza el tractor, es un actor principal. La idea del curso fue brindarle herramientas a los interesados para desempeñarse laboralmente, y que puedan tener una mejor inserción laboral en la región”, dijo.

El objetivo del Programa Emprender es capacitar en oficios laborales a personas en situación de desempleo. Para ello, la cartera Social lleva adelante convenios con juntas vecinales, asociaciones civiles y organismos del Estado, quienes aportan el espacio físico para el desarrollo de las actividades. El Estado Provincial, en tanto, tiene a su cargo el pago a los capacitadores y el aporte de los insumos.

“El balance que realizamos del Emprender este año es más que positivo. Tuvimos más de 6000 participantes, y terminamos con el doble de lo esperado. La inversión de la Provincia en el pago a los talleristas supera los 8.000.000 de pesos, más 500.000 de insumos”, destacó Dalinger.

El funcionario indicó que “hemos trabajado con más de 70 instituciones, que se hacen eco de las necesidades de capacitación en oficios. Tuvimos dispersión geográfica, para que todas las localidades tengan acceso a los cursos”.