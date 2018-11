Noticias

06-11-2018

CAUSA CáRDENAS CARRASCO

Ampliaron su declaración indagatoria ex jefes policiales

En la audiencia previa a la formulación de alegatos, en el juicio por los homicidios de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, que lleva adelante el Tribunal integrado por los Jueces Marcelo Barrutia, Juan Alberto Lagomarsino y Emilio Riat ampliaron, hoy, su





El primero en prestar declaración fue Jorge Raúl Carrizo, titular de la Comisaria 28 al momento de los hechos. Mencionó haber asumido en esa Comisaría en el mes de enero, acompañado por Vázquez y Urzagasti como Subcomisarios. En lo atinente a los hechos que se ventilan, señaló que los mismos comenzaron a primera hora del 17 de junio de 2010 con el fallecimiento del joven Bonnefoi y la posterior detención del cabo Colombil.



Carrizo: "Humanamente era imposible de estar en todos lados”



"Trabajamos en equipo" afirmó y ese equipo consideró que "La cosa iba a estar tensa", ello por los antecedentes de la familia Bonnefoi". Se sugirió a la Regional la colaboración al grupo Bora. Se presentaron los jefes de Regional y el Jefe de Policía. Avanzada la mañana comenzaron las escaramuzas. La logística consistió que un grupo del Bora resguardara la parte trasera y los laterales de la Comisaria.



"Queríamos defender la Unidad desde todos los ángulos". dijo. "Por la parte trasera entraban y salían los móviles. No teníamos vía de escape en la parte trasera", se distribuyó a integrantes del Bora en la parte de adelante. En idas y vueltas pasó la mañana. Al mediodía hubo una tensa calma, salimos a dar una vuelta por los alrededores, no vemos grupos, estaba tranquilo. Ahí decidimos recambiar el personal y nos retiramos a cambiarnos y a buscar racionamiento para el personal" mencionó. Luego agregó que “a través de la radio escuchamos, que la cosa se había vuelta incontrolable y que querían prender fuego.

"Pasadas las 2 de la tarde. Ante ello debieron ingresar por la parte de atrás de los departamentos y fuimos apedreados. Se veía quemado, vidrios rotos, personal lesionado". Ya era una crisis, estaba llegando personal de distintas unidades y tratamos de reunirnos y darles directivas. Armar una vía de escape" dijo Carrizo. Luego señaló que el único punto de ingreso era la calle Hermite. Dijo que todo el tiempo encabezó las situaciones y acompañó al personal. La orden siempre fue disuadir, contener y evitar males mayores.



Se ordenaba el tema del tiro con rebote, no el uso de armas letales. Aclara que recibió un impacto en la pierna y en la mano. Luego recordó un "embate muy fuerte" y ahí llega personal del Bora. dijo que tenían mucha escasez de parque. En este sentido dijo que había dos escopetas itaka y una escopeta más que vino del destacamento."... Yo tenía que velar por la seguridad de las personas. Fui a hablar con la escuela 320 y le sugerí la suspensión de la clase. El fiscal Burgos no me dio directivas estuvo 5 minutos y nunca más lo vi", consignó.



En otro tramo de su declaración dijo que pudo ver y tuvieron intervención en el asalto de dos colectivos y un saqueo de un supermercado. Recibió en eses momento un piedrazo en el pecho y otro en el dedo y decidió volver. Había personal de todos lados.



"Humanamente era imposible de estar en todos lados. Yo corría. Habíamos recuperado la zona de los colectivos" Mencionó que al volver le informan que el intendente quería reunirse con la gente, y ahí me sugiere, el Dr. Lozada que replegara personal, ya teníamos despejado el lugar. "Hago retroceder al personal, vemos al Juez Lozada y vemos una turba, allí recrudece y nos hacía retroceder, nos hacían ingresar y decían que nos iban a quemar. Salíamos afuera y tratábamos de morigerar el ataque y mantener las vías de escape. A la tarde noche llegó Veroiza, serían las 18, 19 horas. Él se acopló, se puso al lado mío. Me habían sugerido que vaya al hospital y luego accedí a irme a hacerme las curaciones. Me entreviste con Lozada quien le dijo esto es Sarajevo".



"Fuimos superados porque no teníamos la cartuchería, si teníamos un personal muy compenetrado con la situación. Pero siempre fuimos atrás del delito, ni a reprimir ni a matar a nadie. Vuelvo del sanatorio y empezó a llegar más personal y la situación se aflojó y me retire a las dos de la mañana. Al otro día me avisaron que me pasaban a disponibilidad y me fui a mi casa con todo el dolor del alma, finalizó su testimonio Carrizo.



Cufre: “No era mi función conducir policías"



Por su parte Víctor Ángel Cufre, señaló en el comienzo de su alocución diciendo que luego de estar un mes en este juicio "sigo sin entender mi presencia Sr. Presidente, se me adjudican conductas de falta de mando en la Policía, cuando yo ya no pertenecía a la fuerza policial. Ya desempeñaba un cargo político, y como tal llegue a Bariloche con el Ministro de Gobierno de quien dependía, no era mi función conducir policías". Luego relata que tenía una cita con la Sra. viuda de Neumann, -médico policial- por orden del ministro quien le había ordenado coordinara esa reunión”.



“Confirmamos nuestra presencia para el 17 de junio. El 16 el Ministro tenía compromisos en Roca y yo seguí. dijo. También había reuniones con el Consejo de Seguridad Social a quienes le traían un subsidio”.



Declaración de Hermosa



Por su parte Argentino Hermosa señaló que se desempeñó como jefe de la Regional III desde febrero de 2010 hasta el mes de junio del mismo año. Jurisdicción que abarca desde Los Menucos a El Bolsón" aclaró.



En su declaración realizó un pormenorizado relato de las circunstancias acaecidas en fecha 17 de junio de 2010. Señaló que estuvo acompañando al jefe de la Comisaría desde la 6 de la mañana, recordó la presencia del Juez Lozada, escuchó la solicitud de Carrizo que solicitó se convoque a Criminalística. Dijo que los incidentes comenzaron dos horas después que ocurriera el fallecimiento del joven Bonnefoi.



En este sentido afirmó que el empleado policial responsable de este hecho estaba detenido, el arma secuestrado. Luego detalló la organización para el traslado del detenido Colombil, siempre con conocimiento del Juez y del Fiscal. Consignó que decidieron viajar a El Bolsón, ante el informe recibido, el que detallaba que la situación había mejorado en cercanías de la Unidad 28.



Hermosa señaló que no se fue a pasear, ni se escapó, fue a El Bolsón en la comisión. "Soy un hombre disciplinado y entiendo la verticalidad policial" enfatizó. Dijo además que tiene el mejor de los conceptos de Carrizo.



Señaló que a las 17 horas regresa, y allí se entera que quien era Intendente lo requería. Aquí recordó que el mismo y el entonces Juez Lozada pidieron que el personal retrocediera para realizar un acercamiento. No salió bien esta intervención, consideró Hermosa, el personal fue atropellado y no respetaron al intendente quien salió golpeado. "Fue a tirar nafta al fuego" señaló.



Recordó haber visto muy lesionado a Carrizo. Luego se entera de los fallecimientos de ambas víctimas. En su declaración Hermosa, hizo un detalle de las normas en las cuales se ve encuadrado el accionar del personal policial en Río Negro, la que incluye la tarea específica y el uso de las distintas armas reglamentarias, y su obligación de usarla en casos necesarios. Consideró los integrantes del grupo Bora y sus responsables estaban capacitados. Dijo acompañar en el tremendo dolor a las familias de las dos víctimas.



Finalmente declaró Fidel Veroiza quien detalló al Tribunal y a las partes cual fue su función en las fechas aludidas.



El Tribunal ordenó un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 9,30 oportunidad en que comenzará la formulación de alegatos de la parte querellante. En este caso alegaran las abogadas Marina Schifrin y Natalia Araya. El Jueves será el turno del alegato de los Fiscales Martín Lozada y Eduardo Fernández y finaliza el viernes con el alegato de los defensores Sebastián Arrondo y Marcos Cicciarello.