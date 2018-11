Noticias

25-11-2018

PASE A PLANTA

ATE convocó a los contratados a afiliarse

Rodolfo Aguiar convocó a los contratados, que todavía no lo hayan hecho, a afiliarse a ATE “para que todos los esfuerzos no sean en vano”. Lo hizo luego de firmado el pase a planta permanente de casi 3.000 trabajadores en la provincia.

El Secretario General también llamó a los dirigentes, delegados y militantes del sindicato a “salir a recorrer todos los sectores y buscar a los preacarizados hasta en la última oficina” de la Administración Pública rionegrina.

“Todos los contratados que todavía no lo hayan hecho tienen que afiliarse al sindicato para que todos los esfuerzos que se realizan no sean en vano. Su sindicalización nos permitirá tener más poder y de esta manera seguir recuperando y creciendo en nuestros derechos. Hay que terminar con esa idea que individualmente nos va a ir bien. Acá solo, no se salva nadie”, expresó Aguiar.

“Tenemos que salir a recorrer todos los sectores y visitar hasta la última oficina de la localidad más alejada de la provincia para buscar a los precarizados. Tenemos una oportunidad única, la tenemos que aprovechar y transformar la realidad”, continuó el dirigente.

Para Aguiar, la efectiva sindicalización de quienes serán alcanzados por el proceso de estabilidad laboral acordado con el Ejecutivo, resulta esencial para aumentar el poder de los empleados públicos y garantizar así la recuperación y el acceso a nuevos derechos en Río Negro.

El gremialista evalúa que el actual proceso político en la provincia configura un escenario favorable para la materialización de los intereses de todos los estatales y apoya ese análisis en los numerosos logros obtenidos y avances producidos durante los últimos meses, destacando el fin de las becas, el aumento salarial alcanzado, que se ubica entre los mejores del país, la garantía del pago de un bono de fin de año, el aumento del 70% en la indumentaria y su cancelación en un solo pago, el 122% de incremento en las asignaciones familiares, la actualización de numerosos adicionales salariales y otras varias conquistas.

