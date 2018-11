Noticias

24-11-2018

“No tenemos ningún problema en enfrentar a Weretilneck en las urnas”

La diputada nacional María Emilia Soria (FpV) aseguró respecto de la posiblidad de Alberto Weretilneck de intentar un nuevo mandato al frente de la provincia que “no creo que un juez quiera ensuciar su honorabilidad y someterse a un juicio político”.

Así, rechazó lo que aparenta ser una intención del mandatario de que la justicia resuelva permitirle una nueva candidatura.

“La Constitución Provincial es muy clara, no hay posibilidad de interpretaciones”, indicó.

En Frecuencia VyP la parlamentaria sostuvo sin embargo que “Martín Soria y yo no tenemos ningún problema en enfrentar a Weretilneck en las urnas, al margen de lo que diga la justicia, se reforme la Constitución o haya un ballotage. No es algo que nos quite el sueño”.

Según Soria, el gobernador “maneja las mismas encuestas que nosotros. Esa es su desesperación y sabe que una derrota es inminente. Es lamentable que no haya confiado en nadie de su entorno para construir para el futuro. Eso no pasó y es la triste realidad”, expuso.

Más adelante se refirió a sus aspiraciones para suceder a su hermano Martín en la intendencia de Roca. “Sería un honor enorme ser intendenta, soy nacida y criada en esta ciudad. La tarea legislativa me apasiona y me encanta, pero en la tarea ejecutiva uno tiene la varita mágica para resolverle los problemas a la gente con más velocidad”.

Finalmente, indicó que “si hay otro candidato para Roca se discutirá puertas adentro”.

Diario Legislativo