21-11-2018

Pesatti respaldó la reelección de Weretilneck

El vicegobernador Pedro Pesatti indicó que “de acuerdo al texto de la Constitución”, el actual es primer mandato de Alberto Weretilneck, en consecuencia, está habilitado a presentarse para otro período. Basó su razonamiento en la ley de acefalía. También

“Lo que dijo Alberto es algo que se desprende de la lectura de la Constitución -que no se escribió ahora sinó en el año 88-, ciñiéndonos al texto, Alberto Weretilneck cumplió primero una función como vicegobernador y en virtud del asesinato de Soria, tuvo que reemplazarlo” explicó Pesatti hoy en diálogo con Frecuencia VyP, y enumeró las funciones que le atañen al vice, entre ellas, el reemplazo del gobernador.

El viedmense aseguró que el gobierno de Juntos fue el mejor de los últimos 40 años. Y ratificó que el espacio -por ahora- es un movimiento y no partido político, aunque aseveró que con el tiempo podría serlo. Y volvió a plantear que JSRN “es la conjunción de voluntades de distintos orígenes”, “tiene una conducción, un liderazgo que es el de Alberto Weretilneck, nació en torno a ello, por lo tanto, no voy a oponer mi voluntad a la de un proceso político, que aspiro a mantener”.

Consultado sobre el balotaje y las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, dijo: “La segunda vuelta no es una cuestión que hemos abordado, tomó estado público a partir de versiones. Y las PASO, oportunamente la Legislatura las suspendió, es una ley que nunca se aplicó, en Río Negro no tiene mucho sentido. Más que suspenderlas, yo me inclino más por derogar la ley”.

