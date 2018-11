Noticias

El intento re-reeleccionista de Weretilneck movilizó y suma rechazos

Desde diversos sectores de la oposición se cuestionó la interpretación del Gobernador. Ramos Mejía dijo que Weretilneck “miente”, y el Diputado Wisky planteó que la re-reelección “sería un retroceso”.





La oposición se ve movilizada por el blanqueo, por parte del Gobernador Alberto Weretilneck, del intento re-reeleccionista.



El mandatario, la semana pasada, finalmente transparentó que su objetivo es volver a encabezar la fórmula de Juntos Somos Río Negro en 2019.



El legislador del Frente para la Victoria (FpV), Alejandro Ramos Mejía, aseguró que la interpretación sobre el “primer mandato” de Weretilneck “no es ingenuo; sino por el contrario, tiene la clara pretensión de auto-habilitarse para perpetuarse un tercer período en el mismo sillón”.



Según explicó el parlamentario, “Weretilneck miente y torpemente pretende engañar a todos los rionegrinos, ya que es el artículo 175 de la Constitución de Río Negro el que claramente dice que ‘el gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período y por una sola vez’”.



“Entonces, si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con un período de intervalo”, agregó.



A través de una gacetilla, Ramos Mejía explicó que “a diferencia de lo que puede suceder en otras provincias, nuestra Constitución es muy clara y cuando habla de reelección, expresamente se refiere a la fórmula que se postula. Entonces, Weretilneck integró la fórmula que ganó en el 2011 (en ese caso como vicegobernador) y luego la fórmula que se consagró en 2015 (como gobernador). Es decir, ocupó ambos cargos del Poder Ejecutivo (Gobernador y Vicegobernador) a los que accedió por formar parte esas fórmulas, y así seguirá hasta el final de los ocho años que habilita la Carta Magna provincial”.



El legislador del FpV repasó antecedentes similares tratados por la Corte Suprema de Justicia, y concluyó que “los rionegrinos no merecemos este manoseo irrespetuoso de nuestra Constitución. Nuestras instituciones merecen mucho más que estos manotazos desesperados, de quien se sabe inexorablemente fuera del poder. Los rionegrinos no nos merecemos representantes que nos quieran trampear para cumplir con su voluntad”.

Por su parte, el Diputado Nacionl Sergio Wisky señaló que “las necesidades reales de la gente son otras” y no el debate sobre las futuras fórmulas electorales.



Recordó, en ese sentido, que el artículo 175 de la Constitución Provincial “es muy clara en cuanto a las reelecciones”, y planteó que “los jueces deberán atenerse a este texto y no forzar interpretaciones”.



Además, dijo que “por principio, nosotros creemos que lo mejor es la alternancia en los cargos, no sólo para el Poder Ejecutivo sino en todos los ámbitos”.

Wisky aseguró que “la reelección indefinida no está entre las necesidades reales de la gente, es algo que genera rechazo”, y que “sería un retroceso para Río Negro”.



“Creemos que cualquier otra interpretación (de la Constitución rionegrina) es torcer las normas y no le hace bien al sistema democrático. Si lo que se quiere es ir a la reelección, hay un mecanismo que es la reforma”, concluyó.

Fuente: En Estos Días