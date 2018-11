Noticias

18-11-2018

Weretilneck: "Fui elegido gobernador solamente una vez"

El mandatario aseguró que no definió si se postulará, pero se anticipó al debate jurídico.

Mientras en Juntos se ilusionan y hacen fuerza por su candidatura en 2019 y la oposición plantea su rechazo, el gobernador Alberto Weretilneck aseguró que aún no hay definiciones sobre una eventual postulación ni la fecha de las elecciones. Aunque intentó bajarle el tono al debate político, le abrió la puerta a la postulación que piden muchos dirigentes de Juntos y aclaró: “Yo fui elegido gobernador una sola vez”.

Con encuestas en la mano, hay figuras del oficialismo que impulsan la postulación de Weretilneck para la gobernación. Sería su segundo periodo como mandatario luego de ser compañero de fórmula de Carlos Soria en 2011. “Cuando me plantean si puedo ser candidato o no, yo digo que este es mi primer mandato. Eso es lo que indica el sentido común, porque yo fui elegido gobernador una sola vez. Después está la interpretación jurídica. Se verá si soy candidato, pero es algo que me excede a mí”, manifestó Weretilneck a LU18.

El mandatario aseguró que recibe “muchas consultas” en la calle sobre una eventual candidatura y dijo que las encuestas sobre su imagen “entusiasman porque muestran que lo que estamos haciendo llega a la gente”.

Sin embargo, aseguró que Juntos no definirá quién será su candidato “hasta enero, febrero o marzo” porque “todavía no es el momento” de tomar definiciones políticas.

“No lo hemos resuelto porque tenemos candidatos, como Pedro Pesatti, Fabián Zgaib y Mónica Silva, pero no sentimos la urgencia de hacerlo. Cuando uno discute ese tipo de cosas le saca atención a la gestión. La oposición, que no tiene responsabilidades, se puede dar el lujo de hablar de candidaturas y hacer actos. Nosotros tenemos que hacer que Río Negro funcione”, manifestó.

El mandatario estimó que será recién en el verano -entre enero y marzo- cuando se decida si intenta un nuevo mandato o apoya al vice Pesatti o alguno de los ministros.

En el mismo momento se fijará la fecha para las elecciones, otro misterio que desvela a la política rionegrina. “Todavía no definimos si vamos en octubre, con las elecciones nacionales. O si lo hacemos en otra fecha, para que los rionegrinos discutamos nuestras necesidades sin la injerencia del debate nacional. Esto último es lo que se ha hecho siempre”, expresó Weretilneck durante su entrevista con la AM roquense.

Las claves de la discusión política para el oficialismo

Weretilneck afirmó que Juntos debe motrar “todo lo que se ha hecho” y cuestionó a la oposición porque solo tiene “insultos y agresiones”. Pidió debatir “proyectos e ideas para la provincia”.

La fecha de las elecciones no está definida, aunque el mandatario se mostró a favor de anticipar los comicios provinciales a los nacionales para evitar que la discusión presidencial tenja injerencia.

Weretilneck confirmó que Juntos discute un acuerdo con el Peronismo Federal, aunque aclaró que es prematura una definición “porque no sabemos cómo se van a encuadrar y si tendrán candidato a presidente”.