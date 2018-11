Noticias

17-11-2018

“No es el primer mandato, es el último”

Legisladores del Frente para la Victoria salieron a responder las declaraciones de Alberto Weretilneck sobre una posible nueva presentación electoral en 2019. El mandatario ensayó un discurso habilitante: “Como gobernador fui electo una sola vez”. Inmedi

El presidente del bloque opositor y sus compañeros Luis Albrieu, Nicolás Rochas y Marcelo Mango, emitieron un comunicado en el que expresan la postura política y jurídica de la principal bancada opositora.

Los parlamentario expresaron:

“La Constitución de Río Negro es absolutamente clara y contundente. Prohíbe a quienes hayan integrado una fórmula (ya sea como Gobernador o como Vicegobernador) ir por un tercer mandato, en cualquiera de esos dos cargos. Así de simple, así de expreso.

Por las dudas, existe un antecedente idéntico ya resuelto por la Corte Suprema de la Nación. Fue el caso de la provincia de Santiago del Estero, cuya constitución provincial tiene la misma cláusula prohibitiva.

La interpretación de la Corte no deja dudas, en sus propias palabras esta cláusula ‘interpretada literalmente y en el sentido más obvio del entendimiento común, es de una precisión y claridad incontrastables’; por lo que no hay lugar para rebusques semánticos, salvo la violación explícita de la norma.

Weretilneck debe creer que los rionegrinos somos tontos. Debe estar convencidos que todos tienen el mismo nivel de desapego a la Ley, o que la degradación del Poder Judicial llegó a un nivel tan patético que le permitirá transgredir sin más la Carta Magna.

Corregimos al Sr. Gobernador. No es el primer mandato, es el último. Es el último no sólo porque se lo marca la Constitución. Es el último porque ya se lo anticipó el pueblo en las elecciones del 2017 donde ganó el FPV con la candidatura de Soria y tuvo la vergonzosa actitud de retirar la lista como si eso disimulara su rotunda derrota. Pero además es el último porque el pueblo rionegrino no quiere un gobierno provincial arrodillado ante el neoliberalismo macrista de ajuste, recesión, inflación. Quiere un proyecto de desarrollo soberano, trabajo, justicia e inclusión social que expresa hoy Martín Soria”.