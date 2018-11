Noticias

16-11-2018



“La desidia de Weretilneck en materia ambiental es delictual”

El legislador Alejandro Ramos Mejía, presentó una acción de amparo contra el gobierno rionegrino para impedir el vertido de petróleo crudo al arroyo Las Minas y el río Ñirihuau, para evitar así que el desastre ambiental sea irreversible.

El lugar destruido se sitúa a sólo 35 kilómetros de Bariloche y presenta emanaciones evidentes de hidrocarburos que nunca fueron atendidos de manera adecuada, puesto que las barreras físicas que se instalaron ya no cumplen con su destino.

Ramos Mejía señaló que “la zona está pegada a Bariloche y el río Ñirihuau desemboca en el lago Nahuel Huapi, por lo que el derrame de petróleo impacta de lleno y pone en riesgo la economía y la salud de toda la población de Bariloche y Dina Huapi. La desidia y mediocridad de Weretilneck en materia ambiental es delictual, basta con ver como tiene el lago Nahuel Huapi y toda su cuenca llena de material fecal por falta de inversión”.

En la presentación, el legislador del FpV solicitó “poner en marcha acciones de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio ecológico, así como la protección al medio ambiente, y realizar programas de limpieza de la cuenca mencionada”.

Finalmente, Nicolás Rochas compañero de bancada y autor de otros amparos ambientales contra la administración Weretilneck, expresó "como ciudadanos no debemos acostumbrarnos a la incapacidad de los malos gobiernos. Weretilneck y el resto de los inútiles funcionarios que permiten el daño ambiental, no son conscientes de las consecuencias futuras de estos desastres, por eso es imprescindible tanto la participación ciudadana en estas causas, como un Poder Judicial a la altura de la circunstancias y no al servicio del poder de turno".