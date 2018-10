Noticias

09-10-2018

PATAGONES

Mañana interpelan al Jefe de Gabinete de la municipalidad en el HCD

La convocatoria al Jefe de Gabinete Municipal, Daniel Paredes, a la sesión Especial programada para el día 10 de octubre en el Recinto del Honorable Concejo Deliberante, tendrá lugar desde las 10 de la mañana.

Este medio accedió al temario de preguntas que el Jefe de Gabinete tiene en sus manos desde el 18 de septiembre. Son más de 35 preguntas que Paredes deberá responder ante los concejales de los distintos bloques.

Publicamos las preguntas del temario realizadas por los bloques UCR y Unión por Patagones.

Bloque U.C.R.:

1.- Advirtiendo que el 17/05/16 se aprobó en la Sesión Ordinaria efectuada en la ciudad de Villalonga el pedido de informe sobre Balance definitivo de la Fiesta de la Soberanía y al mismo tiempo se pidió que aclaren las denuncias periodísticas del mencionado año 2016, existentes en el Expte Nro. 4084-1463HCD/16, solicito que acompañe el respectivo Balance y aclare lo solicitado.

2.- Habiéndose aprobado la Ordenanza Nro. 2237/ 2016, (Transparencia) sin que hasta la fecha se ha puesto en aplicación solicito que se nos explique las causas que han implicado la demora en su puesta en vigencia.

3.- Teniendo en cuenta que el mencionado art 7 de la Ordenanza Nro. 2237/2016, solicitamos que acompañe la estructura orgánica del Departamento Ejecutivo, con Nombre, apellido, teléfono, correo electrónico del Intendente, Secretarios y demás funcionarios del Departamento Ejecutivo hasta la categoría de Sub Director o su reemplazante. Asimismo informe sobre la relación jerárquica de cada uno de los mencionados funcionarios y un detalle sobre sus competencias y atribuciones.

4.- Teniendo en cuenta que el mencionado art 7 inc. C de la Ordenanza Nro. 2237/2016, acompañe 12 últimos recibo de sueldos de los funcionarios mencionados en el apartado 3 y de los Concejales del Partido de Patagones.



5.- Teniendo en cuenta que el mencionado art 7 inc. F y g de la Ordenanza Nro. 2237/2016, acompañe copia de los proveedores activos de la Municipalidad de Patagones e informe las contrataciones para suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías, con indicación de los contratistas de los últimos 12 meses, siendo ineludible acompañar montos de las contrataciones, formas de pago y modalidad de contratación.

6.- Informar los motivos del incumplimientos por parte de los funcionarios del Departamento Ejecutivos de la publicación web de los mencionados datos, como asimismo del deber de fijar una planilla la puerta de acceso del Palacio Municipal, Secretaría de Obras Públicas, Agencia de Recaudación Municipal y de cada Delegación Municipal donde tenga domicilio el proveedor de la Municipalidad de Patagones beneficiado con una contratación. En la planilla respectiva deberá constar con los siguientes detalles: Nombre del mismo, importe de la operación y objeto de la misma.

7.- Informe sobre las políticas efectuadas por los Organismo Municipal en el diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas sociales. En particular explicar la coordinación de las áreas de correspondientes del Municipio de Patagones.

8.- Informe resultado de las gestiones de cobro judicial y extrajudicial, que realicen los órganos de la Administración del Estado Municipal y/o terceros contratados, de las acreencias en todo concepto a favor del Municipio.

9.- Informe las demoras para la puesta en práctica de las Declaraciones Juradas obligatorias del TITULO III de la Ordenanza Nro. 2237/2016.

10.- Proceda a explicar cuáles han sido las políticas de mejora de caminos viales de tierra, a dichos fines en el caso de que el servicio sea tercerizado solicito que explique la modalidad de las mismas, adjuntando la totalidades de locaciones de maquinarias realizadas u órdenes de compra por prestación de servicios a dichos fines.

11.- Informe sobre las demoras efectuadas en la puesta en marcha de la carrera hospitalaria.

12.- Informe sobre los concursos internos dentro del personal de la Municipalidad de Patagones para lograr ascenso a categorías superiores del escalafón municipal, durante los periodos 2016 a 2018.

13.- Informe sobre los motivos que existen para imposibilitar de que los vecinos del interior del Distrito de Patagones realicen los estudios médicos en el interior del distrito, en vez de Carmen de Patagones, más aún cuando existe contrataciones de la Municipalidad de Patagones con prestadores privados del interior.

14.- Informe sobre la totalidad de las especialidades médicas ofrecidas en el interior del partido de Patagones.

15.- Informe sobre los motivos existentes que hacen que los vecinos de Villalonga se siguen trasladando al Hospital de Stroeder para ser atendidos por guardia cuando las dimensiones y recursos humanos del Hospital Dr. Luis Urizar claramente no están pensados para contener dicha demanda de prestación de salud. En el caso, explique las medidas tendientes a ampliar la prestación de servicios en el nosocomio de Stroeder.

16.- Especifique cual es la política de turismo y los eventos programados para el verano 2018-2019 a realizar en Bahía San Blas, Los Pocitos, La Baliza y Carmen de Patagones.

17.- Informe los empleados que han sido beneficiados con el Sistema de Retiro Voluntario vigente en la Municipalidad de Patagones desde el 10/12/2015. En el caso de que la respuesta sea negativa, informe los motivos que existen para no haber otorgado dichos beneficios. Asimismo acompañe el listado de los empleados que han solicitado el Retiro Voluntario estando los mismos pendientes de resolución.

18.- Acompañen informe detallado de la totalidad de las obras sujetas a licitación pública y privada de los años 2016, 2017 y 2018. Debiendo detallar: 1) estado de construcción de las mismas, 2) metros cuadrados sujetos a construcción con especificación técnicas de las mismas, 3) costo total de la obra licitada, 4) Detalles de los pagos efectuados a las empresas beneficiarias con la fecha donde se debió realizar el pago y la efectiva fecha que se pagó.

19.- Informe sobre los montos recibidos por la Municipalidad de Patagones en concepto de Fondo Educativo de los años 2016, 2017 y el ejecutado de 2018, informando los destinos específicos en que se invirtieron las sumas correspondientes a cada periodo, detallando fechas de inversión, detalles de los servicios y prestaciones efectuadas.

20.- Informe sobre la titularidad de dominio de todos los vehiculos Municipales o afectados a prestación de servicio Municipal, con especificación de marca, modelo y tipo de automotor. Informando funcionarios responsables de cada uno si los hubiere. Asimismo informe sobre lo gastado en viáticos durante el año 2017 y el ejecutado del 2018.

21.- Informe sobre la posibilidad de ampliar y mejorar la condiciones en que los vecinos puedan acceder a turnos de atención de especialidades en el Hospital Pedro Ecay.

22.- Informe sobre los avances en la Regularización de la aplicación de la Ordenanza Nº 1722. Salubridad de agua del Río Negro. Solicitud enmarcada en el Expte Nro. 4084-1440HCD/16, originado en el presente Bloque Concejal Mario Guanca.

23.- Informe sobre el funcionamiento general de las Cooperativas de Trabajos contratantes con la Municipalidad de Patagones, en el mismo caso informe sobre el monto de dinero pagadas a las mismas con detalle de obras, personas físicas responsables de cada una, rendición de cuenta de las mismas, dinero efectivamente cobrado por los socios de cada una, finalmente especifique si la Municipalidad tiene facultades de fiscalización sobre las mismas.

24.- Informe sobre el incumplimiento de la Ordenanza. Ref. Declarando de Emergencia Energética el Distrito de Patagones, tratada en el Expediente Nro. 4084-2085HCD/17.

25.- Informe sobre el incumplimiento del Plan de Erradicación de basureros a cielo abierto en el Distrito de Patagones. Asimismo informe las políticas a seguir a los fines de la definitiva erradicación de los mismos hasta el final del mandato del intendente y lo ejecutado en el año 2016 y 2017.

26.- Informe sobre la responsabilidad administrativa del funcionario que incumplió: 1.- publicación en un diario de distribución local de la reseña de hacienda de la Municipalidad en el primes semestre del año 2016, 2.- informe de ejecución trimestral de metas, proyectos obras y causas de sus desvíos del año 2016, 3.- Revalúo de bienes físicos de la Municipalidad de Patagones en los términos del art. 255 de la LOM y concordantes, 4.- Informe sobre los motivos de la violación legal en las compras efectuadas por la Municipalidad de Patagones según el apartado 14 del fallo del Tribunal de Cuentas, más aún cuando el Intendente Municipal justifica la violación legal con un argumento fiscalmente no admisible quedando al límite de la responsabilidad personal, 5.- Motivos por el cual se violentó el principio de contratación de licitación pública obligatoria ante los montos de las operaciones, infracción detectada por el Honorable Tribunal de Cuentas, todo esto surge del Fallo Nro. 88/2018.-

27.- Fecha de realización y conclusión de las obras presupuestadas en el presupuesto 2018.

28.- Gestiones y estado de avance de las obras para solucionar el problema de agua corriente en la localidad de Stroeder.

29.- Política de zoonosis municipal, acciones implementadas, rendición de la vacunación antirrábica anual, unidades colocadas según Ley de Profilaxis de Rabia Ley 8056. Asimismo informe sobre la campaña de esterilización de caninos, publicidad al respecto y censo de población de animales domésticos en la vía pública, asimismo campaña de prevención para la reducción del número de los mismos.

30.- Informe sobre la ayuda a las entidades Protectoras de Animales como Organismos indispensables de ayuda al Estado originados en la sociedad civil.

31.- Informe sobre las tareas de saneamiento ambiental, respecto a las fumigaciones, desratización y desinsectación. Tareas de desinsectación y desinfectación en los edificios de entidades públicas (escuelas, jardín de infantes, entidades gubernamentales, hospitales, geriátricos, etc).-

32.- Estado del estudio de impacto ambiental y de estructura, a las antenas erigidas en los centros urbanos aprobado en varios expediente del HCD, ejemplo 4084-1388HCD/16. Ante el caso de no haberse realizado estudios, describir un plan para el control de las mismas en no más de 180 días.

Bloque Unión por Patagones.:



1.- Se solicita informe respecto de la aplicación de la Ordenanza de Retiro Voluntario por la cual, si bien se encuentra la afectación presupuestaria correspondiente, no se ha hecho efectiva nada más que en una oportunidad, habiendo una importante cantidad de interesados a los que no se ha dado respuesta alguna a sus solicitudes.

2.- El mismo caso que en el punto 1) sucede con la Ordenanza de Pasividad Anticipada.

3.- Solicitud de informe de ingresos, egresos y valores de las contrataciones efectuadas para la edición 2018 de la “Fiesta de la Soberanía Patagónica.

4.- Informe sobre gestiones respecto de la instalación del Servicio de Emergencia 9.1.1.

5.- Informe respecto sobre modificaciones efectuadas por este H.C.D. en el presupuesto 2018 aprobado por unanimidad.