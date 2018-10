Noticias

09-10-2018

BARILOCHE

Comenzó el juicio por los crímenes de Cárdenas y Carrasco

Con un fuerte operativo de seguridad comenzaron las audiencias por los crímenes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. Hubo momentos de tensión cuando la policía impidió el paso de Carmen Curaqueo, madre de uno de los jóvenes asesinados. La defensa pidió

Durante la primera jornada de la instancia oral de los juicios por los homicidios de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas ocurridos cuando la represión policial de junio de 2010, la defensa de los jefes policiales comenzó a tejer su telaraña judicial.

El primer planteo de los defensores fue el pedido de apartamiento del fiscal Martín Lozada, bajo pretexto de que “había estado en el lugar el día del hecho como juez de instrucción en el marco de la causa Colombil y, por lo tanto, no podía ser objetivo”.

Sergio Colombil (condenado a 20 años de prisión), es el policía que durante la madrugada del 17 de junio de aquel año mató por la espalda al menor Diego Bonefoi, de 15 años, crimen que resultó detonante de la protesta generalizada de los vecinos y la inmediata represión que culminó con las muertes de Cárdenas y Carrasco. Efectivamente Lozada intervino como juez en esa ocasión.

Tras horas de debate sobre el punto los jueces Marcelo Barrutia -presidente-, el Camarista Civil Emilio Riat, y el Camarista Laboral Juan Lagomarsino, resolvieron finalmente por unanimidad descartar el pedido.

“No puede ser juez y fiscal en el mismo proceso”, le señaló el defensor Sebastián Arrondo a Lozada, a lo que este replicó que la Cámara Segunda del Crimen hace dos años lo había ratificado como fiscal.

Hubo un cuarto intermedio, y el tribunal confirmó al fiscal Martín Lozada como parte acusadora.

La decisión, previsible, deja ver la intención de los defensores de enrarecer, posponer y estirar hasta la humillación el tiempo que, para las familias, se agotó hace ya más de 8 años.

Un breve entredicho se suscitó en el inicio de la jornada cuando efectivos de la policía provincial, a cargo de la seguridad en el exterior del edificio (en el interior cumple funciones la Federal), impidieron el paso de Carmen Curaqueo por el vallado preventivo.

“No tienen ni un mínimo de respeto”, dijo la madre de Nino Carrasco, “después de 8 años pidiendo justicia y no nos dejan pasar porque dicen que no estoy en el listado, ¡¿qué listado?! Soy madre de una de las víctimas y me siguen pisoteando hasta el día del juicio”.

A las puertas del juzgado los familiares, acompañados por representantes de la Multisectorial contra la Represión, ofrecieron una conferencia de Prensa bajo una lluvia torrencial.

“Tengo bronca”, dijo ahí Carmen Curaqueo, “bronca porque nos siguen basureando”, y denunció que durante todos estos años “hemos sufrido allanamientos, amenazas, persecuciones y hasta nos han inventado causas”.

Durante las audiencias, que se extenderán hasta el 24 de este mes, se escucharán los argumentos contra el comisario retirado Jorge Villanova, y el extitular de la Unidad Regional Tercera de Bariloche, comisario Argentino Hermosa, y el entonces secretario de Seguridad y Justicia de la provincia, Víctor Cufré, acusados de haber actuado con “negligencia e impericia”, y por no haber cumplido con el protocolo de actuación de la fuerza durante la represión de la protesta. Entre otras cosas, la policía disparó balas de plomo contra la multitud.

También son acusados los policías Víctor Darío Pil, Marcos Rubén Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo, por el delito de “homicidio en riña”.

El ex gobernador, Miguel Saiz y el ex ministro de Gobierno, Diego Larreguy comparecerán el 16 de octubre, y el 24 el ex intendente, Marcelo Cascón, los tres en calidad de testigos.

Fuente: En estos días – www.enestosdias.com.ar