07-10-2018

QUITA DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE PúBLICO

Espero que los concejales dejen la doble moral en sus casas y rechacen el aumento

El concejal de RIO, Facundo Montecino Odarda, se refirió al proyecto aprobado por el Concejo Deliberante de Viedma, por el cual se le pide a la Legislatura Rionegrina que cree un “Fondo de Compensación por la Quita del Subsidio al Transporte Público de Pa

Al hacer uso de la palabra, Montecino Odarda expresó “es sumamente preocupante lo que esta pasando con el colectivo, me da la sensación que desde el oficialismo no alcanzan a comprender la magnitud que implica la quita de subsidios al transporte de pasajeros”.

Asimismo, se preguntó qué pasara cuando en unos días se pretenda llevar el boleto a 35 o 40 pesos, “ese boletazo deberá pasar por el Concejo Deliberante, los viedmenses y rionegrinos se sienten solos. Macri cortó los subsidios, la plata que era destinada para el transporte público será utilizada para pagar la deuda con el FMI que el mismo gobierno nacional generó, y el gobernador Weretilneck, quien firmó el pacto fiscal, se hizo el distraído transfiriendo el problema a los municipios”.

En ese marco instó a la totalidad del cuerpo a rechazar cualquier intento de aumento “dentro de unos meses o semanas cuando llegue el aumento de la tarifa, confío en que seamos nueve los concejales que se opongan para que la gente no esté tan sola, ya que el presidente, gobernador e intendente les dieron la espalda. Espero que los concejales que dicen defender al pueblo, el día de la votación, dejen la doble moral en sus casas y rechacen el aumento”.

Para finalizar, hizo mención a que desde el municipio están esbozando algunas ideas sobre como afrontar el valor del boleto, aunque aun no hay mucha claridad “espero que a la hora de negociar la tarifa tengan en cuenta al usuario y que la solución no pase por disminuir las frecuencias. Verdaderamente el sistema de transporte público corre riesgo, si aumentan las tarifas la gente va a dejar de utilizarlo, lo que implica menos ingresos para la empresa, y si esta no recauda lo necesario para pagar los salarios ¿qué va a pasar con los choferes?”.