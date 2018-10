Noticias

30-10-2018

PRESUPUESTO 2019

Pichetto garantizó los votos pero pidió bajar bienes personales

Le anticipó su respaldo a Dujovne, que expuso en el Senado, pero se reunirá con gobernadores para no gravar a las viviendas únicas. Duros cruces por el endeudamiento.



Miguel Pichetto le garantizó a Nicolás Dujovne que su bloque aportará los votos para sancionar el presupuesto el 14 de noviembre, pero anticipó que pedirá reducir el impacto del aumento del impuesto a los bienes personales, aprobado en una ley aparte.

"Vamos a eximir a los que tienen vivienda única y familiar, pero antes veremos el costo fiscal porque las provincias requieren de recursos", anticipó el jefe del justicialismo, durante la visita del ministro de Hacienda y su equipo al Senado para exponer el presupuesto aprobado el miércoles en la Cámara baja.

En la misma sesión se aprobaron a libro cerrado la adenda al pacto fiscal, que le permite a los gobernadores y a la Nación subir impuestos; y un proyecto de ley para incrementar bienes personales presentado por la radical Alejandra Martínez y el misionero Hugo Franco, cercano a su gobernador Hugo Passalacqua.

Pichetto buscará excluir del aumento a viviendas valuadas en menos de 500 mil dólares y lo discutirá este martes en su despacho con un grupo de gobernadores peronistas que firmaron la adenda y no están dispuestos a resignar recursos así nomás. La mitad de Bienes Personales se coparticipa a las provincias y el rionegrino y sus técnicos aseguran que la exención que propone tiene un precario impacto fiscal. En Cambiemos también están dispuestos a escucharlo.

El bloque justicialista cuenta con 24 miembros y entre 12 y 14 votarían el presupuesto, motivados por los acuerdos de Rogelio Frigerio con los gobernadores de Entre Ríos, Chaco, San Juan, Salta, Chubut y Catamarca, entre otros.

A Cambiemos le alcanzan 11 aliados para tener la mayoría y ya contaría con el respaldo de otras fuerzas, como los dos misioneros, los tres santiagueños (aunque el gobernador Gerardo Zamora suele jugar a tener algún rebelde sin causa), los dos neuquinos y los salteños María Viñuales y Juan Carlos Romero, dispersos en monobloques pero siempre dispuestos a ayudar.

Con esa tranquilidad, Dujovne celebró su acuerdo con las provincias, "con las que empezamos a trabajar en junio. Y excepto una (Santa Cruz), tienen todas superávit fiscal y lograron ingresos de hasta 10 puntos por encima de sus gastos".

"Recibimos un gasto consolidado récord, con 30 por ciento de pobres. Reducimos la mitad del déficit primario y bajamos un 20 el gasto en términos reales. Es algo inédito", se agrandó.

Su secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, repasó los números en filminas, con detalles del aumento de partidas para servicios sociales y la baja en subsidios. Admitió que los intereses de deuda crecen un 50% y la necesidad de financiamiento será mayor a 40 mil millones de dólares.

No imaginaba que el primer reproche le llegaría cuando mostró los incrementos de la administración central y el Poder Legislativo es por lejos el más vapuleado con sólo el 16% de incremento, muy por debajo de la inflación.

"Es el poder del Estado que menos variación tiene y es el más castigado", le enrostró Pichetto. Pena quiso justificar la mayor suba de los gastos de presidencia en el traspaso de áreas, pero no lo conformó.

Menos logró calmar al formoseño José Mayans, compañero de Pichetto pero decidido a votar en contra si no media alguna negociación de su gobernador Gildo Insfrán con Rogelio Frigerio, que ya pareciera innecesaria.

Le achacó a Dujovne la fatídica conferencia de prensa del 28 de diciembre, cuando cambiaron las variables del presupuesto de 2018 y provocaron una desconfianza en los mercados que nunca finalizó.

Y como presidente de la bicameral de seguimiento de la deuda, informó que con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Argentina deberá más de 400 mil millones de dólares, casi el doble que en 2015.

"La pesada herencia fue la de la Alianza. Nuestro Gobierno como mucho dejó la deuda en 40% el PBI. Hablan todo el tiempo de los últimos 70 años y tomaron la mayor deuda de los últimos 200".

"El presupuesto es un blanqueo del desastre que han hecho endeudándonos. ¡Hablan de que no emiten y duplicaron la base monetaria! En 2015 el déficit era de 4, 5% e iba a las tarifas, o sea, a la gente. Y ahora estamos pagando un presupuesto para pagar la usura en la que nos metimos", atacó.

A su lado, Pichetto tomó el micrófono sorprendido porque nadie de Cambiemos se apuraba en hablar. "¡No puede ser que no quieran defender al Gobierno!", se indignó por el temor a su compañero.

Garantizo que habrá ley de presupuesto ("Lo peor que le puede pasar al país es que no se apruebe", vaticinó), recordó que Cristina Kirchner también cambiaba las partidas con DNUs, pero se subió a la pelea de Mayans contra el aumento de la deuda.

"(El ex secretario de Hacienda) Sebastián Galiani estuvo tres meses haciendo la reforma tributaria y se fue a Estados Unidos. No aguantan la presión. (El ex presidente del Banco Central) Caputo se fue con ataques de pánico, lo digo en términos metafóricos. Pero malgastó los recursos del Banco Central", gritó el jefe del justicialismo y no ahorró críticas contra Federico Sturzenegger, "destinado a los capítulos más oscuros de la historia económica".

"Nosotros presentamos un pedido de informes, porque en una semana se llevaron 12 mil millones dólares. Queremos saber cuáles eran los Bancos que compraron en esa semana trágica, donde el dólar valía 19 pesos y pasó a valer 25. Algunos Bancos hicieron un gran negocio. Eso ocurrió hace poco tiempo y volvió a ocurrir con la corrida que nos llevó el dólar a 40".

"De mínima es mala praxis. Hay que analizar la conducta de esta gente que siempre está en los peores momentos del país: blindaje, mega canje", solicitó Pichetto y quiso saber "hasta cuando sigue el aumento de tarifas". Aprovechó la presencia de Miguel Braun, secretario de política económica, para reprocharle que en su paso como secretario de comercio interior importaba "cerdos y tomates de Dinamarca". El pariente de Marcos Peña levantó la mano, se río y no respondió.

Dujovne sí se defendió: "La ejecución del presupuesto no difiere mucho de la pautada. Cuando lo presentamos el año pasado, nuestros números eran los mismos que los de los privados, muy diferente a las mentiras que presentaban años atrás. En el medio pasaron cosas, como la sequía y la causa de los cuadernos".

"Es endeudamiento o ajuste. Una cosa o la otra. Colocamos deuda en el exterior porque antes se gastaban 10 mil millones de dólares de las reservas por año", se protegió y anticipó más tarifazos "porque cuando llegamos, las boletas cubrían sólo el 10% de los costos".

El radical Luis Naidenoff avaló "el modelo económico", pero admitió que Macri sobrestimó su capacidad política para implementar el gradualismo fiscal.

Cristina Kirchner volvió a faltar y completó un año sin apariciones en la Comisión de Presupuesto, aun siendo vocal, y como ya es habitual fue reemplazada en el micrófono por la mendocina Anabel Fernández Sagasti, que pidió explicaciones sobre dos artículos del presupuesto y no se las dieron.

Quiso saber porqué se había incorporado el 91, que reduce pagos de IVA a servicios de radiodifusión, televisión, diarios y revistas; y quien decidió convertir el proyecto de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento en una obra de participación púbica privada, aun cuando iba a ser financiada con fondos públicos.

"Es verdad, la obra es un PPP, no sé decir porqué", se escapó Pena, mirando para los costados. "Los diferenciales de IVA los incorporaron los diputados. No eran parte del proyecto original. Hay que preguntarle a sus colegas", se desentendió Dujovne, poco antes de irse.

Fuente: LPO