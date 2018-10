Noticias

03-10-2018

Investigan al legislador Iud por corrupción de menores

La fiscal Paula Rodríguez Fransen investiga una denuncia por un presunto hecho de corrupción de menores en San Antonio, y la posible vinculación del legislador Javier Iud. El caso está en el Ministerio Público desde hace unas semanas, pero en etapa de ins

Aún hoy no hay información oficial. Pero el caso de la amenaza a la Secretaria de Derechos Humanos de Viedma, visibilizó el tema. “Jamás consumí alcohol, drogas, ni he participado de fiestas inmorales. Por eso, estoy muy tranquilo”, escribió en su muro de Facebook Iud.

Cofré -en diálogo con ADN, vinculó la aparición de una bala en el parabrisas de su coche a esta investigación. La funcionaria municipal fue la primera en tomar contacto con la menor que hizo la denuncia.

El Ministerio Público aún no emitió ningún comunicado, pero ADN pudo saber que la carátula de la causa está encabezada por el apellido del legislador sanantoniense, quien eligió las redes sociales para desmentir cualquier tipo de vinculación con la denuncia.

Incluso, en el texto que posteó en Facebook, asegura que ni bien conoció el rumor, se presentó espontáneamente a la Justicia para ponerse a disposición. “Y en el día de ayer, personalmente hice todos los pasos correspondientes fijando domicilio entre otras cosas”, indicó.

Ahora será la Fiscalía quien determine los pasos procesales. Lo que trascendió es que la joven ya declaró y se están tomando otros testimonios, reuniendo pruebas y constatando datos.

“Jamás consumí alcohol, drogas, ni he participado de fiestas inmorales, y por eso estoy muy tranquilo. Ni ahora ni nunca. Mi vida y satisfacciones pasan por otro lado. Soy una persona bastante sana y no comparto muchas acciones, que yo no juzgo, de otros. Hace minutos comuniqué a mis hijos dicha situación, y tengo al tanto a todos mis seres queridos, por lo q me pareció que era de buena persona hacerlo público a partir de ahora”, escribió Iud.

El ex intendente de San Antonio aseguro: “Desconozco los motivos expresos de semejante ataque, si creo que no es solo algo político sino expresa un odio muy profundo hacia mi persona. Hace muchos años que recibo todo tipo de agravios, pero este es el peor y lejos de esconderme quiero q salga todo a la luz”.

“Voy a contribuir a que se pueda esclarecer de donde viene esto. Soy conciente de lo que los medios van a titular, porque la noticia es otra, y la verdad deberá llegar después. Pero soy una persona íntegra y la conciencia acompaña mis actos. Si alguien tiene una duda o le interesa mi palabra, no tengo problema y estoy a disposición de todos. La verdad nos hará libres”, concluyó.

Fuente: ADN