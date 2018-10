Noticias

03-10-2018

EPRE atenderá reclamos sobre el servicio eléctrico en Sierra Grande

Será a partir de las 9 en las oficinas del Centro Administrativo Provincial.

Una delegación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) atenderá los requerimientos de los usuarios del servicio eléctrico en Sierra Grande.

Será a partir de las 9 en las oficinas del Centro Administrativo Provincial, ubicadas en la casa 2, sector D, de Villa Hiparsa.

El presidente del EPRE, Néstor Pérez, adelantó que “la visita intenta dar continuidad a una serie de auditorías que iniciamos a comienzos del año pasado en distintos puntos de la provincia donde se detectaron inconvenientes en la prestación del servicio público de electricidad”.

“Tenemos intención de cubrir toda la Provincia para brindar un trato personalizado en los lugares donde no tenemos presencia física. En estos casos no sólo tomamos reclamos, sino que asesoramos sobre los alcances de la tarifa social, para los casos en los que exista la posibilidad de que las personas estén en condiciones de acceder a este importante beneficio y aún no hayan iniciado el trámite”, añadió el funcionario.

El arribo de una delegación del organismo a la ciudad es una manera más que se habilita para que los vecinos que lo requieran puedan canalizar de un modo ágil sus inquietudes o reclamos sobre las condiciones en las que se presta el servicio eléctrico.

El EPRE tiene su sede en Cipolletti y una delegación en Viedma y otra en Bariloche.

La extensión de la atención personalizada a otras localidades se inició el año pasado con una decena de lugares. En lo que va de 2018 ya se visitó Choele Choel, San Antonio Oeste, Villa Regina, Campo Grande, Cinco Saltos y Río Colorado.

La atención del sector Usuarios del EPRE en estas localidades es un complemento a los canales de comunicación habituales que posee el organismo, como la línea telefónica gratuita 0 800 333 3272, la recepción de reclamos vía web a través del sitio www.eprerrn.gov.ar o por correo electrónico a reclamos@eprern.gov.ar.