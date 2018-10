Noticias

28-10-2018

Todas las Noticias

Pesatti criticó a Nación por el Presupuesto 2019

"Es una definición económica que no compartimos", dijo el vicegobernador.

El vicegobernador Pedro Pesatti criticó el presupuesto que el gobierno nacional elevó al Congreso y obtuvo media sanción en Diputados. En un nuevo capítulo de sus críticas a la Casa Rosada, Pesatti hizo la salvedad de que la Provincia quedó a salvo de los recortes y al ajuste que estaban previstos. “Se consuma en esta instancia la política económica del macrismo”, aseguró Pesatti en Frecuencia VyP.

El vicegobernador indicó: “El Presupuesto es una definición económica que no compartimos, porque es la repetición de políticas que han fracasado en otras etapas del país con otras etiquetas: dictadura, menemismo, alianza, macrismo… de exclusión social, destrucción de la industria nacional, transferencia de recursos y concentración de la riqueza”, explicó.

De todos modos, y dentro del esquema de ajuste general, ponderó que Río Negro se haya blindado, algo que atribuyó a las “negociaciones lógicas que se dan cuando el oficialismo no tiene mayoría”. Esa debilidad fue utilizada para que no haya recortes. “Había cuestiones muy preocupantes, como el pago de la zona a los jubilados, las asignaciones familiares y hasta el propio financiamiento de la Universidad Nacional de Río Negro, se ha logrado que no estén dentro de los recortes”, relató Pesatti.

El vice destacó: “Hubo una gestión del senador Pichetto para que los recortes que estaban previstos no se produjeran”.

Balance

Una de cal y una de arena

Ajuste. El vicegobernador Pesatti sostuvo que el proyecto que recibió media sanción en Diputados “consuma una política económica” que es una repetición “de políticas que han fracasado en otras etapas de nuestro país”.

La Provincia. Al igual que el gobernador Alberto Weretilneck, Pesatti destacó las gestiones realizadas junto con el senador Pichetto para que Río Negro quede afuera “de los recortes” realizados por el Gobierno en distintas áreas.