27-10-2018

Reunión entre concejales por el servicio de transporte público

Se realizó una nueva reunión entre concejales de la ciudad de Viedma con sus pares de Carmen de Patagones para analizar una nueva fórmula de actualización tarifaria, tal como fue solicitado por los vecinos autoconvocados, en el servicio de transporte públ

Por otra parte, se resolvió invitar a una reunión a las universidades asentadas en ambas ciudades para establecer un mecanismo que permita contar con un análisis cuantitativo y técnico al momento de abalar futuras actualizaciones tarifarias.



Es importante tener en cuenta que Carmen de Patagones tiene prevista una nueva licitación del servicio de transporte público urbano, hecho que concierne a ambos cuerpos deliberativos.



Otro de los temas a tratar fue la implementación del sistema de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en las ciudades de Viedma, Patagones y San Javier. En este punto, se acordó realizar una visita a las instalaciones, ubicadas más allá del aeropuerto Gobernador Castello.



Ambos temas, actualización de las tarifas y la implementación del GIRSU, forman parte de la agenda para una próxima sesión que se daría una vez finalizado el espacio para el debate.

Comunicado del Ente de Control del Transporte Público



La Mesa de Conformación del Ente de Control del Transporte Público de Pasajeros, manifiesta su rechazo a la decisión tomada por los y las concejales oficialistas UCR-Cambiemos y dos de sus pares del Frente para la Victoria de delegar facultades que le son propias a favor del Poder Ejecutivo Municipal, dejando en manos del intendente Foulkes todo el poder de negociación con las empresas Ceferino y La Comarca.



El servicio de transporte público es esencial para los y las vecinas de la comarca, pero para sostenerlo no se pueden resignar facultades ante las amenazas de un empresario. El contrato de concesión establece las obligaciones de cada una de las partes. El Fiscal Municipal precisó que no existía incumplimiento por parte del municipio por lo tanto no había causa alguna para que Balogh suspendiera el servicio. Sólo fue una estrategia para presionar, teniendo de rehenes a los y las usuarias de los colectivos. Y lamentablemente los y las concejales firmantes del acta acuerdo, cedieron a esa presión y habilitaron al intendente a conceder un aumento en el boleto que seguro se concretará en pocos días.



Una vez más el empresario logra su objetivo y los perdedores son los y las vecinas de Viedma y Patagones que deberán soportar un nuevo aumento a pesar que sus ingresos no han crecido en la misma proporción