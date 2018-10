Noticias

26-10-2018

El cuidado de los pies en los pacientes con diabetes

El sábado 27 de octubre a partir de las 10. en Álvaro Barros 1508, se realizara una charla taller denominada: “El cuidado de los pies en los pacientes con diabetes”, a cargo del Dr. Rubén Zanfardini y la Pdga. Liberata Echazu.

Las personas con diabetes tienen mayor riesgo de desarrollar problemas en los pies, debido a la disminución de la sensibilidad que puede o no acompañarse de menor riego sanguíneo. Por lo tanto, la falta de sensibilidad al dolor sumado a la mala circulación, favorece la aparición de lesiones o úlceras, cuya curación es difícil y aumenta el riesgo de infección. Es fundamental en todo el paciente diabético prevenir las lesiones en los pies.

Recomendaciones

Lavar diariamente los pies (no prolongar el baño más de 5 min. para no reblandecer la piel). Lavarlos con esponja suave y jabón neutro a temperatura adecuada. Secar los pies muy bien, evitando la fricción y prestando especial atención entre los dedos. Luego de la higiene hay que aplicar crema hidratante en planta, dorso y talón. No usar alcohol o perfumes.

Cortar las uñas en forma recta y luego limarlas. Utilizar tijera de punta redonda y lima de cartón (no metálica). No deben estar demasiado cortas. No utilizar callicidas ni elementos cortantes. Si detecta alguna alteración en sus pies consulte a su médico.

Es muy importante elegir el calzado adecuado. Los zapatos deben ser cómodos, cerrados y con cordones o velcro. El talón debe ser ancho y no demasiado alto. No deben tener costuras en su interior y siempre deben ser usados con medias (de algodón o de lana y sin costuras). Antes de calzarse revise con sus manos el interior del zapato. Revisar los pies todos los días para ver si hay cambios de color, lastimaduras, callosidades. Use un espejo para ver la planta de los pies.

