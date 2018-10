Noticias

Lo habían condenado a 11 años por golpear a su beba y bajaron la pena a 4

Un fallo del Tribunal de impugnación fechado el 19 de octubre, determina que el joven condenado a 11 años por haber golpeado con el puño en la cabeza de su beba, debe cumplir una pena de 4 años de prisión, tras una presentación formulada por la Defensora



La condena recayó sobre Isaias Contreras, acusado de “tentativa de homicidio y desobediencia judicial”, por lo que se lo había condenado a 11 años de prisión efectiva. Esa medida fue apelada por la Defensora Oficial que tuvo lugar a través del fallo del Tribunal de Impugnación de la provincia de Río Negro, conformado por María Rita Custet Llambí, Adrián Fernando Zimmermann y Miguel Angel Cardella.



En la audiencia presidida por Custet Llambí, se abordó el caso judicial denominado “I.D. C. S/LESIONES GRAVES VIOLENCIA DOMESTICA”, identificado bajo el Legajo MPF-VI-00587-2017.



Se analizaron tres cuestiones particularmente como, si era admisible el recurso interpuesto por la Defensa, qué solución correspondía adoptar a ese planteo y a quién corresponde la imposición de las costas.



La votación tuvo una extensa argumentación de cada uno de los integrantes del tribunal, por lo que transcribimos textual la votación:



VOTACIÓN:

A la primera cuestión la Jueza María Rita Custet Llambí, dijo:

Antecedentes:

1.- Medíante sentencia de fecha 3 de agosto de 2018, el Tribunal de Juicio de la Primera Circunscripción Judicial resolvió declarar la responsabilidad penal de I. D. C. por los delitos de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y desobediencia judicial, en carácter de autor, ambos eventos en concurso ideal (arts. 45, 54, 79 y 80 inc. 1º, y 239 del C.P.) y condenarlo a la pena de once (11) años de prisión, con más accesorias legales y costas (Arts. 5, 29 inciso 3° Código Penal y 191 del C.P.P).



2.- Contra lo decidido, la defensora oficial, doctora Margarita Graciela Carriqueo, dedujo impugnación, que fue declarada admisible por el a quo.



3.- En función de lo dispuesto por el artículo 239 del CPP se convocó a las partes a audiencia oral, en la que se escucharon los argumentos a favor y en contra de los agravios sostenidos contra el pronunciamiento jurisdiccional.



Intervinieron por el Ministerio Público Fiscal los doctores Juan Pedro Puntel y Mariana Giammona, Fiscal y Fiscal Adjunta respectivamente, y por la Defensa, la Defensora Oficial, doctora Margarita Graciela Carriqueo, y el Defensor Adjunto, doctor Juan José Alvarez Costa, en representación de I. C. -presente en la audiencia.



3.1.- Dada la palabra a la Defensa, la doctora Carriqueo expresa que la sentencia que ataca valoró absurdamente la prueba, lo que basa en que frente a la contradicción existente entre lo que declararon los médicos del hospital y lo que explicó el médico forense, existiendo duda razonable, los sentenciantes se decidieron por la condena de C. afectando así el in dubio pro reo. Considera que ello descalifica la sentencia como acto jurisdiccional válido.



Explica que C. fue traído a juicio por tres hechos, que lee. Con relación al segundo y tercero, los médicos del Hospital, Dres. Fioretti y Herce dijeron que la nena ingresó con un cuadro de convulsiones, que por ello se mandan a hacer estudios neurológicos, que concluyeron que eran consecuencia del síndrome del niño sacudido. Enfatiza en este punto la defensora que C. ante la situación de convulsión intentó salvarla, y por ello la agarró, la sacó afuera, fue a lo de un vecino para que los llevara al Hospital Alega la doctora Carriqueo que la Dra. Fioretti nunca dijo que la niña tuviera lesiones externas, sólo que la recibió en un estado de convulsión y en base a un hecho anterior entendió que algo había pasado.



El Dr. Herce vio a la niña que tenía hematomas y escoriaciones y que eso se debía a que había recibido un golpe. En cambio, el médico forense, Dr. Navarro, explicó lo que significaba el síndrome de aceleración y desaceleración y fue muy claro en decir que si la pequeña hubiese recibido golpes tenían que tener una manifestación externa y esas lesiones no estaban. También dijo que se presentó al hospital, revisó a la niña, vio la historia clínica y dijo que no había golpes.



Critica que el juez frente a esta contradicción le otorgara credibilidad a los dichos de los médicos del hospital porque fueron los que recibieron a la niña e hicieron un seguimiento. Además, la conocían porque la habían atendido en oportunidades anteriores. Considera la defensora que esta conclusión no tiene fundamento lógico y es una apreciación subjetiva frente a la contundente declaración del médico Navarro.



Aduce que el juzgador también valoró erróneamente los restantes testimonios. Puntualiza que la Dra. Fioretti dijo que ella la recibió, pero no la vio más a la nena y luego se enteró que le habían visto lesiones. El Dr. Herce no la recibió, sino que la vio después. En cambio, explica la defensora que Navarro vio a la niña, la revisó y vio la historia clínica. Que del testimonio de Cobos no se desprende que C. haya mentido porque estaban en un estado de alarma frente a las convulsiones. Que C. V. I. que dijo que vio como I. golpeó con seis o siete golpes de puño a la nena, no pudo dar otras precisiones. La trabajadora social dice que el relato de C. lo escuchó adelante del Fiscal, no es un elemento a considerar.

Considera que hubo un análisis parcializado de las testimoniales y hubo una evidente contradicción frente a la que los jueces debieron fallar ante la duda a favor de su asistido porque es carga de la Fiscalía la de probar más allá de toda duda razonable el hecho por el que se lo trajo a juicio a C. Cita la sentencia del STJ en expediente 25693 del año 2011 in re “Karme”.



Insiste en que ha habido una incorrecta y absurda valoración de la prueba, y que no corresponde la calificación que se le ha dado al hecho. Su asistido intentó salvarle la vida a su hija, estuvo en peligro, pero como consecuencia de la acción con la que se intentó salvarle la vida y la niña se recuperó rápidamente.



Solicita por lo expuesto que se revoque la sentencia y se absuelva a I. C. por el delito de tentativa de homicidio y desobediencia judicial.



3.2.- Concedida la palabra a la Fiscalía, el doctor Puntel entiende que no se debe hacer lugar al planteo de la Defensa toda vez que el juez del voto rector ha dado razones medíante la sana crítica racional más que suficientes para superar la etapa de la duda razonable.

Considera que lo que puntualiza la defensa no alcanza a generar la duda que conduzca a una absolución ya que se ha podido acreditar con la prueba que fue descripta en la sentencia, adecuadamente valorada, que el día del hecho X. recibió golpes de puño de parte de su padre. Hace hincapié en el testimonio de V., madre de la niña, que fue coherente y contundente, y se condice con lo que los operadores del hospital le escucharon decir en esa oportunidad.

Además, que el hilo común se ve ratificado por todas las testimoniales (Fioretti, Herce, Cobos), que dan verosimilitud y credibilidad al testimonio de V. Los médicos del hospital, Dres. Herce y Fioretti dijeron que X. tenía lesiones exteriores en su mejilla y en su ojo y en ambos hemisferios contrapuestos, esto le llama la atención a Herce porque la versión del padre de que se había golpeado accidentalmente no coincidía con las lesiones que presentaba.



Entiende el Fiscal que las pruebas apreciadas en su conjunto permiten verificar la mecánica del hecho que C. relató. Fioretti da un dato importante y es que el neurocirujano, advirtió las lesiones exteriores al día siguiente. La sentencia explica que los médicos la atendieron a la bebé en otras situaciones porque es prematura y estuvo dos meses en neonatología, por eso la conocían y conocían el entorno familiar. El Dr. Navarro la revisó una sola vez.

Dice el Fiscal que el Dr. Reussi explica por qué se tiene que guiar por lo referido por Fioretti y Herce, lo que se concatena con otros elementos probatorios y con la mendaz versión exculpatoria que dio C. a los operadores del servicio de salud. No es menor, a criterio del acusador, que el neurocirujano tampoco haya advertido las lesiones en un primer momento. Concluye el doctor Puntel que evidentemente Herce y Fioretti no mintieron en lo que vieron y lo que lamentablemente no advirtió Navarro no alcanza para desvirtuar la hipótesis de la acusación.



Respecto del delito de desobediencia, alega que se acreditó que C. conocía la prohibición de acercamiento y no la cumplió. Agrega el Fiscal que se puso en peligro la vída de la víctima, tuvo una hemorragia intercraneal subdural y de ello se desprende con claridad que el mecanismo de producción pudo haber ocasionado la muerte. Se trataron de golpes en la cabeza de una bebé que fueron realizados con intensidad, que tuvieron aptitud suficiente para ocasionar la muerte. Explica que los médicos refirieron que los niños pequeños tienen mayor posibilidad de recurperarse y por eso, alega el acusador, C. no pudo concretar su intención homicida.

Solicita que se confirme la sentencia condenatoria de I. C. 3.3.



Dada la última palabra a la Defensa, la doctora Carriqueo agrega que debe quedar claro que I. C. en ningún momento declaró, tampoco habló con Fioretti. Esgrime como argumento, frente a lo manifestado por el Fiscal en cuanto a que el neurólogo advirtió las lesiones el día posterior, que a I. por disposición del hospital le prohibieron el ingreso, de modo que no tuvo ni pudo tener contacto con la niña. Insiste en lo que dijo Navarro que concluyó que no tenía lesiones.



A su turno, I. C. dice que es inocente, que cuando vio a su hija convulsionar trató de volverla en sí y la llevó al hospital. Respecto de C., dice que el año pasado abandonó a la niña y eso lo dijo en el juicio. Afirma que no hizo lo que la Fiscalía lo acusa.



4.- Consta en la sentencia que se acusó y condenó al imputado por los siguientes hechos: SEGUNDO: “I. D.C. el día domingo 13 de agosto de 2017 en el interior de su domicilio ubicado en calle …….. del Barrio …… de la ciudad de Viedma, a las 23.00 horas aproximadamente, le profirió 6 o 7 piñas en la cabeza -golpes de puños- a su hija conviviente X.



A. C. de 5 meses de edad ocasionándole las siguientes lesiones: hemorragia cerebral consecuencia de traumatismo encefálico y hemorragia parcial vítrea en ojo derecho también consecuencia del traumatismo, que han puesto en peligro la vida de la bebé. Seguidamente I. C., con el propósito de impedir que C. M. V. I. se retirara de la vivienda con su hija X., valiéndose de un cuchillo en su mano le manifestó “que si se iba o se llevaba a la bebé se mata él o la mataba a ella”, logrando con ello retenerlas dentro del domicilio hasta el día martes 15 de agosto de 2017 que fueron al Hospital para que atiendan su hija.”

TERCERO: “I. D. C. desde el día 28 de junio de 2017 hasta el día 15 de agosto de 2017 convivió junto a su pareja C. M. V. I. y su hija en común X. A. C. en su domicilio ubicado en calle ….. nro….. del Barrio…….. de la ciudad de Viedma, desobedeciendo la orden judicial impartida el día 28 de junio de 2017 por la titular del Juzgado de Paz de Viedma, Dra. Elsa Noemí SARTOR en el marco de Expediente N° E-1VI-2707-JP2017 caratulado “C. M. V. I. C/ I. D. C. S/ LEY 3040”, que le fue personalmente notificada a I. C. el día 28 de junio de 2017, en la cual se le prohibía acercarse a C. V. I. y a sus hijas a una distancia menor a los 300 metros como así también ejercer ninguna forma de violencia, actos molestos y/o perturbadores.”



Análisis de in/admisibilidad:



5.- Ha quedado acreditado que la Defensa presentó el recurso en tiempo, ante la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Judicial contra sentencia definitiva condenatoria por lo cual reúne los requisitos legales de admisibilidad. En su presentación en audiencia la Defensa expresó cuáles son los agravios que le causa la decisión judicial atacada, todo ello de conformidad a artículos 222, 228, 230, 233 y 236 del CPPRN. Por lo expuesto este recurso debe ser declarado formalmente admisible. ASÍ VOTO.



A la misma cuestión el Juez Adrián Fernando Zimmermann, dijo: Adhiero al voto de la Jueza preopinante. ASÍ VOTO.



A la misma cuestión el Juez Miguel Angel Cardella, dijo: Adhiero al voto de la Jueza Custet Llambí. ASÍ VOTO.

la segunda cuestión la Jueza Maria Rita Custet Llambi, dijo:

1.- Al efecto del análisis que corresponde en esta instancia tengo presente que, según la Corte Suprema de Justicia la arbitrariedad de la sentencia se verifica cuando se han considerado pruebas, indicio y presunciones en forma fragmentaria u aislada, incurriéndose en omisiones y falencias respecto de la corroboración de hechos conducentes para la decisión el litigio; y en especial cuando se ha prescindido de una visión de conjunto y de la necesaria correlación de los hechos entre sí, y de ellos con otros elementos indiciarios (Fallos 308:641). Asimismo, que la Corte Interamericana ha sostenido en relación al alcance que debe darse al derecho a la revisión de condenas previsto en el artículo 8.2 que requiere que se analicen “cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada”.



(CIDH Mohamed c. Argentina, 2012)



La presente instancia de revisión tiene como marco los agravios vertidos en relación a las razones que expone la sentencia para arribar a la conclusión condenatoria. Recientemente la Corte Interamericana ha dicho que “toda persona que debe reconstruir un hecho del pasado, consciente o inconscientemente, emplea el método histórico, o sea, en un primer paso delimita las pruebas que tendrá en cuenta (heurística); a continuación, valora si esas pruebas no son materialmente falsas (crítica externa); luego valora la verosimilitud del contenido de las pruebas (crítica interna) y, finalmente, llega a la síntesis” (caso VRPy VPC c. Nicaragua, 2018). En igual sentido ya se había expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Casal” (Fallos 328:3399). Es decir, el estándar metodológico para determinar la razonabilidad de las sentencias, que estableciera la Corte Suprema desde el año 2005 en el precedente referido, integra el criterio de la Corte Internacional que debe ser ponderado en orden a la doctrina de control de convencionalidad al interpretar el art. 8.2. de la C.A.D.H.

2.- Analizadas integramente las grabaciones del debate advierto, y adelanto, que le asiste, parcialmente, razón a la defensa en cuanto expresa que la condena se ha basado el análisis parcializado de las testimoniales.



De la escucha de la grabación integra del debate y los testimonios de las partes, surge que las sentencia ha omitido transcribir, y por ende ponderar, algunos dichos que resultan necesarios traer en esta instancia ante el reclamo de la defensa.



2.1. El médico del Hospital Zatti, Dr. Herce Heubert, dijo que se internó a la niña el día anterior a que el la asistiera “se la internó con episodio de un traumatismo, ante un cuadro de irritabilidad y con lesiones: se constató hemorragia intracraneana. Al otro día la atiendo yo. Por el tipo de lesión sospechamos de maltrato no era un accidente. Porque tiene un hematoma en el ojo derecho y un hematoma la mejilla izquierda además había un relato acorde con lo de la mamá.

ra típico de maltrato infantil la hemorragia subaracnoidea que puede ser producida por un golpe directo o por el síndrome del bebé sacudido. Que acá estaba además el hematoma de la carita que hacía pensar que era un golpe directo, qué el producto de la sacudida si bien esto puede ser previo también, uno no puede saber si las dos cosas /claramente refiriéndose al hematoma subdural y al derrane vitreo/ se produjeron el mismo momento o había lesiones previas.

egún supo, la bebe “entró con estado de irritabilidad, probablemente con dolor con del tono muscular” y además relató que parecía haber sido de “movimientos de convulsión sacudidas del cuerpito”. Al momento de internarse el estado de irritabilidad, era un estado neurológico no habitual.



Ante la pregunta de la defensa dijo que “la sacudida que uno puede hacer un bebé tratando de hacerlo reaccionar ante alguna situación no tiene la intensidad suficiente para producir una lesión de este tipo la hemorragia intracraneana lesiones de hipoxia, es una situación de extrema violencia.”

n relación al tono muscular dijo que en el caso de una beba de tres meses (con edad corregida) es bajo. En referencia al neurólogo que atendió a la niña dijo que “en un principio puso como probable diagnóstico por el tipo de lesión que el hematoma subdural dentro da cabecita puede corresponder a un mecanismo de aceleración y desaceleración pero junto con esto la bebé tenía otras lesiones: hematoma la mejilla, un hematoma en el ojito y además tengo una hemorragia en el vitreo en el ojito derecho era un moretón en el cachete izquierdo y otro en el derecho era visible.” “Acá no había lesión ósea, solamente lesiones intracraneana, el hematoma que se describe la imagen de la tomografía es laminar (porque es una pequeña cantidad) y de locación subdural (qué es la ubicación que tiene el hematoma en relación a las capas que protegen el cerebro)”.



2.2. La Dra. Fioretti, médica del Hospital Zatti que recibió a la niña, dijo que estaba de guardia cuando recibió la niña. En el minuto 4: 27 comienza a relatar “me llaman, y esta X. con un cuadro parecido a una convulsión, con mirada fija, e hipotonia (se interpreta como convulsión), ya con el antecedente previo, se le piden radiografias y ya estaba compensada. Se la interna, se le pone una via. Es traída por la mamá con el mismo relato que el padre del pegaba. Después el padre aparece diciendo que se había caído en un relato no muy consistente. Se ve en la tomografía una hemorragia subdural laminar que no era condición de cirugía. Se la medicó con anticonvulsionantes y bueno, se le impide al papá la presencia de él en el hospital. Esa es mi intervención, yo hago una guardía de 12 horas.”



Refiere que se hace interconsulta con el neurocirujano: “quien describe que esas lesiones pueden ser compatibles con sacudida. Se llama Shaken Baby esa patología, así que bueno…al otro día se le siguen haciendo los estudios correspondientes y se detectan otras cosas: la bebé tenía hematoma en los párpardos y tenía hematoma en el muslo. También además la lesión interna. No tenía otras lesiones. Y lo que C. me refiere, asi literal era que el padre la sacudía como un trapo de piso. No tengo nada que agregar”. Ante la pregunta responde que el médico de la interconsulta era el Dr. Cortez. También la atendió el Dr. Herce Heubert.



Ante la pregunta si C. explicó algo más de cómo ocurrieron los hechos: responde “No, no que recuerde. Bueno, si… lo que dice C. es que le tenía miedo al papa de X., que tenía dificultades para separarse”. Luego refiere que la nena fue retirada del cuidado de su mama.

Ante la pregunta: de qué gravedad son las lesiones refiere: “son lesiones graves, que evolucionaron favorablemente, pero podrían haber sido peores, se resolvieron solas pero en ese momento no sabíamos de la evolución.”



Ante la pregunta del fiscal expresa: A que se refiere con “peores”: responde: “…y si se sacude a un bebé se puede hacer una hemorragia mucho mayor, más intensa y producir inclusive la muerte. No las lesiones que tenía ella”.



Ante la pregunta si las personas normalmente sacuden a los niños:

responde: “No. No sacuden a los chicos, una cosa es hamacar y otra sacudir “



2.3. La doctora María del Mar Ruiz refirió en lo puntual no sólo que le llamaba la atención la denuncia penal de la pareja de C. que había una denuncia penal por 3040 de dos meses antes, y la evaluación de lesiones que presentaba la niña, que era de sacudida del niño, sino que agregó luego de hablar de la personalidad irritable de C. que “otra de las cosas que puse en el informe escrito fue que yo le pregunté específicamente a él -porque hace al síndrome de niño maltratado- le pregunté, en relación a la bebé si le provocaba irritabilidad el llanto. El reconoció que le irritaba llanto de la niña.” Aclaró que ella le preguntó esto “porque en general cuando se evalúan los síntomas del maltrato infantil se ha llegado a la conclusión que uno de los motivos que resulta incomprensible para la mayoría de la gente del maltrato tiene que ver con la irritabilidad el llanto del bebé el lugar de calmar los términos agresiva generalmente reactiva refiriéndose a los sacudones que recibe los bebés”.

2.4.- El doctor Navarro dijo “hice un informe pericial el día 15 de agosto del 2017 en el hospital Artemides Zatti utilizando la técnica de revisión física, lectura de historia clínica y una entrevista con el médico Houbert pedíatra. En el examen, tanto de la revisión física como el historia clínica, la bebé tenía un traumatismo basculo encefálico lo que se traduce en una hemorragia subdural. Tenía una contusión cerebral, tenía un hematocrito de 23%, tenía una hemorragia importante retiniana vitrea en el ojo derecho y un edema papilar. No Recuerdo si en el lado izquierdo derecho bilateral o unilateral”. Explica que el edema papilar óptico se da en el tramo en el último tramo del nervio óptico.



Al ser preguntado por el mecanismo de producción del daño dice que “primero tendríamos que evaluar el traumatismo craneoencefálico. Ese traumatismo craneoencefálico podemos dividirlo en primarios, secundarios y terciarios o mejor dicho tardíos. Los traumatismos craneoencefálicos primarios están relacionados al evento traumático de manera directa (tenemos un mecanismo que es el golpe directo) en el que vamos a encontrar seguramente una manifestación externa cómo puede ser una equimosis puede ser un hematoma, etcétera.



El otro mecanismo de traumatismo directo o traumatismo primario es la aceleración/desaceleración. Es el que básicamente se pone en basculación la parte encefálica o sea la cabeza, y se produce lesiones tanto a nivel cerebral a nivel vascular cerebral en el tronco cerebral o en los vasos del cuello.

La contusión cerebral se da por golpe o contusión sobre los huesos y puede ser por un golpe directo un contragolpe un intermedio una fractura ósea aclarando que no es el caso.

La hemorragia vitrea, explica, se da en el cristalino que tiene un gel que se llama humor vítreo y que da forma el globo ocular su función es la conformación de imágenes. “Cuando tenemos una hemorragia a este nivel tenemos una acuosidad de la misma con lo cual tenemos una disminución de la visión una ceguera parcial temporal o según sea la importancia de la hemorragia”.

Al ser preguntado sobre el mecanismo de producción dice que respecto de “la hemorragia subdural se da por la rotura de los vasos comunicantes de la duramadre. La duramadre es una de las meninges es una membrana externa con respecto al tejido cerebral está pegado a la carota craneana (al hueso) después está la piamadre que está pegada al tejido en la duramadre tenemos la parte vascular lo que se llama senos venosos dónde van los vasos comunicantes entre el tejido cerebral y esto senos venosos. La ruptura de estos produce una hemorragia en la zona entre el espacio subdural entre la duramadre y la aracnoide: es la hemorragia puede ser muy voluminosa, menos voluminosa, puede ser laminar que es una fina lámina de sangrado que se esparce por la vía superior”. Agrega que al ser preguntado sobre la mecánica del daño subdural dice que “según surge de la revisión y de la historia clínica el niño no presentaba ningún traumatismo externo como para considerar la posibilidad de un traumatismo de manera directa que produjera en principio está lesión o está hemorragia en sí”.

l ser preguntado por la fiscalía cómo es la mecánica para producir esta lesión dijo que “existe el síndrome de la sacudida del lactante y aparece la hemorragia subdural y la hemorragia vitrea no como signos patológicos es decir no exclusivos de esta enfermedad pero sí como signos que aparecen siempre. Y justamente ante la ausencia de algún traumatismo externo que justifique esta lesión -bueno es el mecanismo más habitual y más frecuente- de hecho, es el mecanismo más frecuente en niños menores de un año, es la sacudida”.

El mecanismo de producción se da porque se toma el niño del tórax o de alguna manera para poder sacudirlo finalmente, con los brazos libres, donde se báscula la cabeza hacia adelante hacia atrás, hacia los costados y a veces de manera rotatoria con lo cual se compromete muchas veces los vasos del cuello, generando también la hipoxia a nivel de tronco cerebral”.



Dice que revisó la niña el 15 de agosto del 2017 “yo no vi ninguna lesión externa que tradujera algún tipo de traumatismo directo. Cómo yo evalúo el traumatismo directo?: a través de un hematoma una equimosis, una escoriación, la verdad, no lo vi y no lo vi a la historia clínica” .Agrega que un hematoma no perdura menos de 30 días pero eso depende del tipo de hematoma.



Preguntado por el fiscal cual es la mecánica de producción de un hematoma refiere “la contusión, el golpe. Produce una ruptura de los vasos con idemnidad de tejido, es decir, el hematoma o la equimosis en este caso, es una lesión por contusión que produce (con indemnidad del tejido) la disrupción de los vasos sanguineos. Es el caso de la equimosis de menor infiltrado en los tejidos.



En el caso del hematoma forma una neoformación, una bolsa, digamos, con lo cual se hace más evidente. Se traduce, justamente, por la coloración en la piel y de acuerdo a la coloración podemos estimar aproximadamente el grado de evolución del mismo: 10 días, 15 días, 24 hs, siempre aproximado, pero podemos llegar siempre a una estimación”.



En la hora 1: 48 el fiscal pregunta: los golpes, no la sacudida, puede tener como consecuencia estas lesiones que Ud. detectó en la bebe? A lo que el experto refiere: “…Si el golpe existió…digamos: la acelación y desacelaración puede ser producida por un golpe, el hecho, por ejemplo: un golpe de puño puso generar un latigazo y pudo generar la aceleración y desaceleración lo que seguramente deba o vaya a tener (salvo que haya pasado mucho tiempo y la evolución haya sido crónica en cuanto al hematoma subdural) pero si voy a tener una manfestación externa. Probablemente no, seguro: una esquimosis, una excoración, alguna…” Ante la pregunta del fiscal: ¿la lesión puede ser una manifestación externa de un golpe o una contusión?



“La manifestación vítrea o hemorragia vítrea puede tener diferentes causas…pero concretamente yo puedo tener una hemorragia vitrea, pero si yo tengo un golpe directo, externo, seguramente voy a tener una manifestación externa con esa hemorragia interna”.

Ante la pregunta del fiscal: Pudo determinar si existó riesgo de vida de la bebe o tiempo de incapacidad?



“…en este caso normalmente se timan parámetros del sistema nervioso, cardiovascular y respiratorio y en este caso una hemorrogia subdural con compromiso, manifestación clínica que puede ser la hemorragia y entonces se determina desde el punto de vista díagnóstico y en este caso considero que hubo riesgo de vida y también de incapacidad laboral, y en este caso con la hemorragia subdural y la condición que se encontraba la bebe, epilepsia, etc. también produce incapacidad laboral mayor a un mes.” Luego se expide sobre el Sindrome del chico sacudido, su descubrimeinto y sus características.



Ante la pegunta de la defensa si ante un situación de desesperación se ve que la criatura no respira puede ser que se sacuda al niño: responde: “si puede ser, no se la violencia…. En la práctica clínica se ve que ante la desesperación se tiende a agitar en general a cualquier persona, pero a un niño (que en general hasta los 3 años, 2 años tiene dificultad para sstener el cuello) es insuficiente y se produce con mayor facilidad”.

Ante la pregunta de la defensa expresa: “no observé lesiones externas”. Pregunta fiscal: ¿Ud dice “no se en cuanto a la violencia” a qué hace referencia?

“En cuanto a la violencia que genera la sacudida, situación fáctica de romper los vasos puente o genera una situación de rotación del cuello”



El fiscal pregunta: ¿Qué tipo de intensidad de violencia?

Responde: “Bueno, intervienen muchos factores, los que intervienen: el acto de violencia que interviene en la persona activa y también la edad, En este caso del sujeto cuanto mas bebé mas posibilidad de que la acción violenta logre el resultado”.



3.- Se ha imputado, y condenado a C., por haber propinado a su hija, 6 o 7 piñas -golpes de puño- en la cabeza que provocaron, a criterio, de la fiscalía la hemorragia subdural y la hemorragia vitrea.



3.1. Ante la explicación contudente del Dr. Navarro de que todo golpe directo deja manifiestación externa (equimosis, hematoma) la sentencia no explicita el razonamiento por el cual llega a la conclusión de que los 6 o 7 golpes existieron en la cabeza de la niña, teniendo en cuenta de que las evidencias refieren solo 2 hematomas en el rostro. En segundo término deviene irrazonable y contrario a prueba sostener el nexo causal entre el hematoma subdural con los golpes imputados.

.2. Respecto del nexo causal, las transcripciones íntegras de las testimoniales ponen en evidencia que no hay contradicción entre los médicos que asistieron al debate: todos coinciden en que existió maltrato infantil y que la causa de las lesiones subdurales son la sacudida del bebe:

ice Heubert que la sacudida de la niña fue la causa sostenida por el neurólogo, aunque no descarta que hayan existido otros hechos que generaron las marcas.

Por su parte la Dra. Ruiz sostiene: “…y la evaluación de lesiones que presentaba la niña: que era de sacudida del niño”.



Fioretti refiere que se hace interconsulta con el neurocirujano: “quien describe que esas lesiones pueden ser compatibles con sacudida…Y lo que C. me refiere, asi literal era: que el padre la sacudía como un trapo de piso … y si se sacude a un bebe se puede hacer una hemorragia mucho mayor, más intensa y producir inclusive la muerte. No las lesiones que tenía ella”



Por ello, la sentencia pierde el hilo lógico al atribuir la consecuencia de dicho hematoma subdural a golpes externos. Tal hematoma subdural, que puso en riesgo la vida de la niña -tal como sostuvieron todos los testigos médicos- ha sido la consecuencia de la basculación violenta de la cabecita de la niña. El punto es que la fiscalía, pese a tener acceso al informe que ese mismo día hizo el médico forense, no acusó por tal acción a C. lo que excluye tal acción y su consecuente juzgamiento.



3.3. Respecto de la afirmación del aquo de que se acreditaron los hematomas de ojo derecho y la mejilla izquierda la defensa se agravia y expresa queque hay contracción entre Navarro que dijo ver el primer día a la niña y manifestó no ver lesiones externas y Heubert que la (vió a la niña el día siguiente y dice haber detectado un hematoma en el ojo derecho y la mejilla izquierda). Entiendo que las razones que da el juzgador para dar por acreditadas las dos lesiones externas es suficiente. Ello por cuanto desconocido el motivo por el cual el Dr. Navarro no las advirtió, resultaron igualmente acreditadas por el testimonio del Dr. Herce Heubert quien la atendió a posteriori. Si bien es cierto que Fioretti no dijo haber visto los dos hematomas ese día del ingreso, tampoco lo negó y por el contrario, afirmó con certeza que al día siguiente fueron detectados por Herce Heubert. La médica manifestó que había hematomas en ambos párpados, lo que claramente explica que conocía que se detectaron lesiones en ambos lados de la cara y en lo fundamental coincide con Heubert de que estas dos lesiones en el rostro de la niña fueron detectadas. Este testimonio, por lo tanto, refuerza los dichos de médico tratante quien declaró con mas especifidad la locación de los hematomas (a los que calificó de importantes y consecuencia de golpes directos) y se expidió sobre la gravedad de las lesiones.



A su vez, el propio Navarro manifestó que los hematomas son generados por golpes directos y aquí ha quedado acreditados que los dos hematomas existieron y por ello, se erigen en la prueba de que al menos estos dos golpes le fueron propinados a la niña en su carita (aunque claramente no alcanza para tener por acreditatos 4 o 5 golpes adicionales -6 o 7 en total- como sostiene la hipótesis fiscal). La hemorragia vítrea, entiendo es atribuible al dicho golpe directo en el ojo derecho como consecuencia del traumatismo tal cual afirma la fiscalía y lo ha expuesto Houbert (y recogido por la setencia del a quo) al manifestar que la niña “tenía lesiones externas, en la mejilla y el ojito, y además una hemorragia en el ojito, intravitrea. El hematoma de la cara era un típico moretón en el cachete izquerdo y el ojito derecho. Era visible. En esa edad solo puede ser causado por un golpe. Que se veía evidencia de golpes externos, son los hematomas y la hemorragia muy importante dentro del ojito derecho, en la cámara posterior del ojo, que sólo se puede causar por un golpe. Eso era claramente un golpe en el ojo, por el tipo de homorragia”.



3.4. Dicho lo anterior, a mi juicio, no ha quedado comprobado que hayan existido 6 o 7 golpes en la cabeza de la niña (tal la proposición fáctica que trae a juicio la fiscalía) y que ello haya provocado el derrame subdural que la puso en riesgo de vida. Por el contrario, como he sostenido supra, todos han coincidido en que el derrame subdural es la consecuencia de la sacudida. Pero dicha sacudida no ha sido imputada por la fiscalía al aquí acusado, y de haber sido así, difícilmente podría haberse calificado el hecho como intento de homicido (máxime si te tiene en cuenta que la lesión provocada fue laminar). Se han acreditado sí, en cambio, dos golpes en el rostro de la niña, generados por la acción del imputado y conforme la valoración que hace el a quo del testimonio de la madre de la niña, que provocaron la lesión hemorragia vítrea que ha sido determinada como grave (conforme lo sostenido por Fioretti, Herce Heubert y Navarro).



4. La ausencia de pruebas que sostengan la integralidad del hecho imputado (de las 6 o 7 golpes de puño imputados sólo se probaron 2) y la consecuente de la hemorragia subdural, sumado al hecho de que es el propio imputado quien sale a pedir ayuda al vecino para trasladar a la niña al Hospital, me llevan a descatar que se haya probada la intención homicida del imputado y se impone a mi criterio recalificar el hecho en función del art. 191 CPP primer párrafo y 240 tercer párrafo del rito.



Por lo expuesto entiendo que corresponde hacer lugar parcialmente a los planteos de la defensa, dejar sin efecto la sentencia en cuanto califica el hecho segundo como intento de homicidio y recalificar el hecho en lesiones graves dolosas (art. 90 en función del art. 92 y 80 inc. 1 C.P.). Digo esto en función de que ha quedado probado que C. le propinó dos golpes en la cara a su hija, un golpe en el ojo derecho que diera por resultado la hemorragia vitrea y que según quedó comprobado constituían lesiones graves (testimonio Herce Heubert, Navarro y Fioretti).



4.1. Que la intención de lesionar la niña queda demostrada por la evidencia de los dos golpes comprobados que ponen de manifiesto la intención de causar daño físico a la pequeña por parte de C.. Ello en tanto ha sotenido el STJ que para la determinación del dolo en las lesiones, “debe considerarse el contexto en que se produce la agresión, lo que incluye las condiciones personales objetivas de la víctima y del victimario. La existencia del dolo se debe decidir no por la falta de prueba de la defensa, sino por “… la índole del acusado, las manifestaciones precedentes al hecho, la causa para delinquir, la naturaleza de los medios empleados, la manera de obrar, etc., ya que el estado de ánimo no puede ser jusitificado por vía directa y positiva, sino que debe ser deducido de conjeturas exteriores” (ver Se. 92/98 STJRNSP, con cita de Núñez, La culpabilidad en el Código Penal, pág. 119).” (Se 184/2007) – “dado que el dolo debe comprobarse con las circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores a la ejecución del hecho, que sí son susceptibles de verificación empírica, puede inferirse la intención del sujeto sobre qué es lo que este conocía o no y lo que quiso o no quiso. “De allí, que no puede desconocerse que propinar dos golpes en el rostro de la pequeña importarían necesariamente el resultado daño que finalmente provocó.



4.2. En función de encontrarse el presente supuesto comprendido en el tercer párrafo del art. 240 del CPP -y que la declaración de responsabilidad por el tercer hecho desobediencia judicial ha quedado consentida por las partes- propicio que en esta instancia se haga parcialmente lugar al recurso interpuesto por la defensa, se tenga por acreditado parcialmente el hecho imputado solo en cuanto ha quedado debidamente acreditado el hecho imputado con el recorte fáctico mencionado y la autoría atribuida; en concreto, que I. D. C. el día domingo 13 de agosto de 2017 en el interior de su domicilio ubicado en calle ….. nro. … del Barrio …… de la ciudad de Viedma, a las 23.00 horas aproximadamente, le profirió 2 piñas en la cabeza -golpes de puños- a su hija conviviente X. A. C. de 5 meses de edad ocasionándole hemorragia parcial vítrea en ojo derecho. Por ello propongo se condene al imputado por lesiones graves dolosas en concurso ideal con desobediencia judicial (art. 45, 54, art. 90 en función del art. 92 y art. 239 del C.P) .



4.3. Imposición de pena: A los efectos de la imposición de pena, tengo presente que este Tribunal ha sostenido que: El precedente “Brione” del Superior Tribunal de Justicia, es una sentencia dictada bajo el anterior sistema (mixtoinquisitivo), el cual no contemplaba la audiencia que prevé nuestro Código procesal penal en sus artículos 173 y 174 y además es preciso tener presente que ese fallo expresó, “La inexistencia de antecedentes penales, única circunstancia tomada como atenuante por el juzgador, no se aprecia ponderada en toda su magnitud.

Tanto así que la misma atenuante provocó un movimiento disímil en la valoración. Cabe señalar, aun cuando resulte ocioso, que la inexistencia de antecedentes está dando cuenta de la calidad de transgresor primario del orden jurídico”. Además, el mismo Tribunal sostiene que “La pena es la herramienta que emplea el derecho penal para ejercer su función de control social de carácter formal. Se trata de una temática que exige la máxima prudencia en los jueces y en cuya individualización judicial deben liberarse de los prejuicios personales, las simpatías y las emociones, y orientar su sentencia exclusivamente atento a criterios objetivos de valoración (ver Pablo López Viñals, “Cuantificación de la sanción penal en la sentencia condenatoria”, LLNoroeste, 2006, pág. 849) citado en “FISCALÍA Nº 2” expediente nº 20831/06 STJ (del 27/11/2006)”. (TIP Peralta Se.183/18 y Callhueque Se. 190/18)

En ese sentido, tengo en consideración la contradicción evidenciada en la cesura del juicio, y al efecto considero que debo partir situada en la escala penal mínima aplicable por la ausencia de antecedentes de C., pondero a su vez, como agravantes (y tal como lo hiciera el Tribunal de Juicio en el momento de ponderar el hecho primigenio) la situación de progenitor que debía otorgar protección a la pequeña, la infensión de la víctima de escasos meses de edad, y que haya tratado de ocultar a las autoridades del hospital la causa de las lesiones, como así también que los hechos se hayan suscitado en el marco de una restricción de acercamiento vigente por violencia de género. Considero como atenuante a su vez (como también fuera ponderado por la sentencia del a quo) la historia de vida de C., la presencia de sustancias tóxicas en su vida y la falta de educación formal, lo que conlleva un bagaje cultural acotado al momento de reaciones frente a asuntos como el de autos, estimando ajustada a derecho una pena de 4 años de prisión (arts.40 y 41 CPP, 90 conf. 92 y 80 inc. 1 y 239 CP) con más accesorias legales y costas (art. 12 CP, 29 inc 3, 266 CPP).

5. En conclusión y conforme lo expuesto anteriormente propongo: Declarar la responsabilidad penal de I. D. C. por los delitos de lesiones graves agravadas por el vínculo y desobediencia judicial, en carácter de autor, ambos eventos en concurso ideal (arts. 45, 54, 90 en función de los arts. 92 y 80 inc.1º, y 239 del CP) y condenarlo a la pena de cuatro (4) años de prisión, con más accesorias legales y costas (arts. 12, 29 inc. 3, 40 y 41 del CP y 266 del CPP). ASÍ VOTO.

la misma cuestión el Juez Adrián Fernando Zimmermann, dijo:



1.- Introducción.

Sobre el hecho de condena de que “…desde el día 28 de junio de 2017 hasta el día 15 de agosto de 2017 convivió junto a su pareja C. M. V. I. y su hija en común X. A. C. en su domicilio ubicado en calle ….. nro. … del Barrio ….. de la ciudad de Viedma,

desobedeciendo la orden judicial…”, se omitieron expresar agravios serios,

concretos y razonados que controviertan la fundamentación del a quo, por lo que

corresponde confirmar la resolución a su respecto.



En cuanto al otro hecho de condena (“…el día domingo 13 de agosto de

2017 en el interior de su domicilio ubicado en calle ….. nro…. del Barrio ……

….. de la ciudad de Viedma, a las 23.00 horas aproximadamente, le profirió 6 o 7

piñas en la cabeza -golpes de puños- a su hija conviviente X. A.

C. de 5 meses de edad…”), entiendo que corresponde hacer lugar

parcialmente a la impugnación de la defensa, y en consecuencia, revocar de forma

parcial la sentencia y en función del art. 240 del CPP resolver directamente sin

reenvío re-encuadrando típicamente los hechos y fijando nueva pena.

En esa tarea expondré argumentos sobre las lesiones de X., las

mecánicas de producción de las mismas, las conductas vinculadas a esas

mecánicas, la revocación y resolución directa, el encuadramiento jurídico de la

conducta imputada y la pena a imponer.



2.- Lesiones de X.



2.a) El MPF acusó por “las siguientes lesiones: hemorragia cerebral

consecuencia de traumatismo encefálico y hemorragia parcial vítrea en ojo derecho”.

2.b) No está controvertido que esas lesiones existieron, aunque sí aspectos

determinantes de la última mencionada (sobre si presentaba o no lesiones externas).

2.c) El testigo Alejandro Alfredo Herce Heubert, dijo ser médico del hospital,

Pedíatra, que conoce a X. porque es una paciente que tuvieron en

neonatología por prematura de 29 semanas, con una internación por dos meses, y

posteriormente la continuó atendiendo.

elató que en agosto del año pasado se interna a X. por un episodio

de traumatismo con signos de irritabilidad; se la internó el día anterior a que él la

asistiera; la pedíatra Fioretti que estaba de turno ese día sospecha de un

traumatismo que tenía; cuando ya está internada en la sala hace el seguimiento; al

ingresar la bebé tenía hematomas en ojito derecho y en mejilla izquierda y por eso

pensaron que podía ser por maltrato y se hicieron estudios; la bebé tuvo algún

episodio de movimientos que interpretaron como convulsiones y al momento del

ingreso tenía estado de irritabilidad con compromiso neurológico producto de

traumatismo; dijo que este tipo de lesiones es típica de maltrato infantil producto de

golpe directo o sacudida de bebé, pero acá estaba el hematoma en la cara que

hacía pensar en un golpe directo además del producto de la sacudida, puede haber

las dos cosas; la sacudida que uno puede hacer a un bebé tratando de hacerlo

reaccionar ante alguna situación no tiene la intensidad suficiente para producir una

lesión de este tipo, la hemorragia intracraneana, pues esta es una situación de

extrema violencia; para los fines prácticos X. era una bebé de tres meses con

edad corregida por prematura, tenía buen desarrollo y sostén de su cabecita pero

ante una situación de sacudida…, no puede afirmar ni descartar la sacudida del

bebé; vio el informe del neurólogo, “se hace la tomografía ese día el neurólogo

inmedíatamente… al otro día yo que estoy con la paciente internada en la sala

hablamos con él, estuvo en la sala estuvo relevando las imágenes a la bebé y él en

un principio pone como probable díagnóstico… que ese hematoma que tenía

subdural que tenía dentro de la cabecita puede corresponder con el que llama…

mecanismo de aceleración y desaceleración… pero junto con eso la bebé” tenía

hematomas en la mejilla y en ojo derecho y además en el vítrio de ese ojo

(videograbación “2018/06/21 09:19:40”), el hematoma de la cara era el típico

moretón y era visible; los rastros externos eran las lesiones en cachete y ojo y

hemorragia en ojo derecho muy importante, en cámara posterior del ojo intravítreo y

que no hay otra forma de hacerlo que por un traumatismo; no hay otra razón para la

hemorragia en el ojo que no sea por golpe directo por el tipo de hemorragia

(videograbación “2018/06/21 09:24:00”).



2.d) Por su parte, el testigo Gabriel Navarro dijo ser médico forense, que “no

conoce a X.” a quien le hizo una pericia; que hizo un informe pericial el día 15

de agosto de 2017 en el hospital Artémidez Zatti utilizando una metodología de

revisión física, entrevista con el médico pedíatra Herce Heubert y análisis de historia

clínica (videograbación “2018/06/21 10:29:00”); de la revisión e historia clínica el

niño no presentaba ningún traumatismo externo; ante ausencia de lesión externa las

lesiones son por sacudida; revisó a la niña en el hospital el 15 de agosto de 2017; no

vio ninguna lesión externa traumatismo directo; la manifestación vítrea puede tener

diferentes causas pero si es por un golpe tiene que haber una manifestación externa

para la hemorragia interna; mantuvo una entrevista con el doctor Herce cuando fue

al hospital y conversaron del niño de cómo había ingresado y para fortalecer los

datos de la historia clínica a veces no está escrito y siempre es mejor tener la

palabra del médico que escribió para salvar alguna duda algún dato específico

siempre mejor la palabra que la escritura (videograbación “2018/06/21 10:19:00”).

2.e) Del testimonio del doctor Navarro surgen dudas porque afirma haberse

entrevistado el día 15 con el pedíatra Herce Heubert mientras que éste afirmó que

recién al día siguiente estuvo con la paciente internada y habló con el neurólogo. Ni

Herce Heubert ni Fioretti mencionaron haberse entrevistado con Navarro, y éste no

dijo con quién observó a X.. No está claro con quién se habría entrevistado

Navarro ni qué información le brindaron en el contexto de que valora lo hablado para

completar la historia clínica. Y dados estos datos, porqué Navarro no se expidió

sobre la opinión del médico con el que se entrevistó máxime que Herce Heubert

advirtió traumatismos directos que el Forense no.



2.f) Entonces, en función de lo anterior y de que Herce Heubert conoce a

X. desde su nacimiento y por seguir atendiéndola, por la precisión de sus

afirmaciones que a su vez encuentran corroboración en la versión de la madre de la

víctima, C. V. I.(golpes de puño en la cabeza), y más allá de cuáles

fueron los motivos por los que el Dr. Navarro no advirtió las contusiones (“si ello se

debió a una mala luminosidad, o una coloración inespecífica en el hematoma” -conf.

sentencia impugnada pág. 36-, etc.), es ajustada a la prueba lo sostenido por el a

quo en cuanto a que el día 15/08/2017 X. tenía hematomas en la mejilla y

en ojo derecho y “hemorragia parcial vítrea en ojo derecho” siendo insuficientes

los agravios de la defensa para desacreditar esos hechos pues están sólo basados

en el testimonio -antes valorado- del doctor Navarro.



2.g) Por otra parte, asiste razón a la defensa en cuanto sostiene que no

se demostró que la bebé tuviera lesión externa por traumatismo directo

relacionado a la lesión “hemorragia cerebral consecuencia de traumatismo

encefálico” (conf. Navarro, Herce Heubert, Fioretti), siendo insuficiente para

sostener lo contrario la afirmación de C. en cuanto dijo que X. tenía un

moretón en la cabeza.



3.- L as mecánicas de producción de las lesiones de X.

3.a) Los hematomas en la mejilla y en ojo derecho fueron producidos por

golpe directo; así lo afirmó Herce Heubert y es conteste con la versión de C.

V. I. (cuando dijo que el imputado le pegó piñas en la cabeza), de Fioretti

(a X. la llevó al Hospital su mamá diciendo que el padre le había pegado y

después aparece I. C. con en un relato que no era muy consistente sin

recordar que C. le haya dicho algo más sobre cómo ocurrieron estos hechos) y

Dominga Liliana Gorozo (es enfermera y dijo que hubo comentarios de que las

lesiones habían sido causadas por golpes -sentencia, pág. 6-).

En consecuencia, X. recibió golpes directos que dejaron

hematoma visible externo en su ojo derecho y causaron la lesión imputada de

“hemorragia parcial vítrea en ojo derecho”.



3.b) La lesión “hemorragia cerebral consecuencia de traumatismo

encefálico”, que era subdural y laminar, pudo haber sido consecuencia de hamacar

con fuerza a la bebé, agitarla u otra situación.



C. declaró que X. estaba acostada en la cama y la veía en la pieza

que no estaba muy bien entonces la agarró la dio vuelta y estaba sin aire entonces

I. fue al vecino para ver si lo podía llevar al hospital.

Fioretti dijo que C. le expresó que “el papá la sacudía [a X.] como

un trapo de piso”; que ingresó al Hospital con un cuadro parecido a una convulsión

hipertonía que se interpreta como una convulsión; que si se sacude a un bebé puede

hacer una hemorragia mucho más intensa hasta la muerte, no las lesiones que tenía

X.; y aclara que una cosa es hamacar y otra cosa es sacudir a un bebé

lactante, que lo normal no es sacudir.



Herce Heubert afirmó que la sacudida que uno puede hacer a un bebé

tratando de hacerlo reaccionar ante alguna situación no tiene la intensidad suficiente

para producir una lesión como la hemorragia intracraneana de X. pues esta es

una situación de extrema violencia. Agregó que no puede afirmar ni descartar la

sacudida del bebé y si bien X. tenía buen desarrollo y tenía sostén de su

cabecita “ante una situación de sacudida…”.

Navarro refirió que el síndrome de la sacudida del niño puede generar esa

hemorragia. Su mecanismo más frecuente es la sacudida, tomando al “niño del tórax

o de alguna manera para poder sacudirlo finalmente, con los brazos libres, donde se

báscula la cabeza hacia adelante hacia atrás, hacia los costados y a veces de

manera rotatoria con lo cual se compromete muchas veces los vasos del cuello,

generando también la hipoxia a nivel de tronco cerebral”. Refirió que esa aceleración

y desaceleración también puede ser, por ejemplo, por golpes. Adujo que para hacer

reaccionar se puede sacudir al bebé aunque no sabe cuánta violencia pues en esos

casos hay rotura de vasos o de rotación del cuello. Dijo que ante un bebé que no

respira puede darse la situación de que se lo sacude o como se agita en general a

cualquier persona.



Este último testigo también señaló que el síndrome de la sacudida del niño

se realiza con violencia y produce lesiones importantes.

De la información precedente surge que si esa mecánica se hubiera aplicado

a X., una bebé de tres meses (con edad corregida por prematura), debía -muy

probablemente- presentar lesiones en los vasos del cuello, entre otras

características de ese síndrome, que no se observaron durante su estadía en el

Hospital y por lo cual ninguno de los médicos citados afirmó certeramente que las

lesiones de la víctima fueron su consecuencia, aunque tampoco lo descartaron.

En este marco de duda opera el art. 8 del CPP aceptándose como posible la

explicación de la Defensa de que el “miércoles cuando se levantan la nena lloraba

[…] y ve que estaba en una situación rara, como con una convulsión, y ante ello

empiezan a ver qué le pasaba, y en la desesperación él [-I. C.-] la saca

al patio, no reaccionaba, y corre con la nena en brazos, golpea la puerta a un vecino

para llevar la nena al Hospital […]” (sentencia, pág. 3).

En otras palabras, es posible que en la desesperación I. C.

sacara al patio a X. y como no reaccionaba, corrió con la nena en brazos

hasta la casa de un vecino para llevarla al Hospital; y en esa corrida es posible

que la hamacó con fuerza o la agitó produciéndose la basculación de la cabeza

hacia adelante y hacia atrás -pero no hacia los costados ni de manera rotatoria- y

de tal accionar surgió la lesión “hemorragia cerebral consecuencia de

traumatismo encefálico”.

.- Conductas vinculadas a las mecánicas de producción de las lesiones de

X.

4.a) Los golpes directos que dejaron hematoma visible externo en el ojo

derecho y causaron la lesión imputada de “hemorragia parcial vítrea en ojo

derecho” fueron propinados de forma intencional por el encartado el día

13/08/2017.

Elocuente fue C. I.: “El se fue a votar a las 9 y volvió a la tarde, tipo

9 de la noche. Estuvieron discutiendo, sobre que la nena no era de él, y la insultaba.

Que salió del baño y lo vio pegándole piñas en la cabeza a la nena a puño cerrado,

con fuerza, seis o siete veces. Que él estaba al lado de la cuna en la cocina,

diciendo que la nena que criaba no era de él. No sabe por qué lo decía” (sentencia,

pág. 4; también págs. 5 y 30).

llo concuerda con las testimoniales de los médicos ut supra citados quienes

relacionaron las lesiones que presentaba X. el día 15/08/17 con el relato de la

madre de que I. la había golpeado con el puño dos días antes.

También con los siguientes argumentos -no refutados- del sentenciante:

“[con] el análisis pericial explicado por la Dra. Ruiz, veo que el sujeto imputado es

advertido como una persona capaz de criminalidad, al comprender y dirigir sus

acciones, refiriendo pleno recuerdo de sus acciones. También se puede ver que

estamos ante C. como ante una persona con un historial de abusos de

sustancias, especialmente del alcohol, con tendencia a las reacciones violentas,

impulsivo, indiferente, falto de empatía, con proyección de responsabilidad hacia

terceros y con un alto riesgo de violencia en sus relaciones interpersonales. Frente a

él, C. V. I., se presenta como una persona vulnerable, madre de tres

niñas entre las que X. es la tercera, constituyendo con C. un vínculo

inestable de escaso conocimiento previo, signado por la agresividad verbal y física

por él y el consumo de al