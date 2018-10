Noticias

22-10-2018

El PJ busca nuevos socios para conformar el frente electoral 2019

El peronismo quiere conformar un gran frente electoral para 2019.

El peronismo rionegrino dio el último paso antes de la conformación de una alianza con Magdalena Odarda a la que, además, buscarán sumar a otras fuerzas y organizaciones sindicales. El sector liderado por Martín Soria aceptó en su congreso la conformación de un frente partidario para el 2019. A ese acuerdo, por ahora, no se sumarán los dirigentes alineados con el senador Miguel Pichetto.

El presidente del PJ rionegrino, Martín Soria, aseguró que el objetivo es lograr “la construcción del más amplio frente político que se haya formado en la historia del justicialismo”. El intendente de Roca, envuelto en una polémica provincial por sus amenazas a un grupo de periodistas en el Día de la Lealtad, no hizo alusiones a sus dichos.

Luego de la asunción de los nuevos congresales electos, se ratificó la nueva Carta Orgánica, que ya cuenta con aprobación por parte de la Justicia Federal, y se conformó una nueva Mesa del Congreso.

El partido elaboró un documento del Congreso que ratifica el rol opositor del justicialismo, con críticas a los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Weretilneck. “El pueblo trabajador padece en carne propia la inflación que aniquila sus salarios, los tarifazos que nos prohíben de los servicios básicos, una economía regional devastada y una obra pública absolutamente parada”, dice el documento.

Soria cerró el Congreso acompañado en el palco por todos los dirigentes. En su discurso, agradeció la unidad del PJ y la voluntad para construir el frente político más importante de Río Negro.

No están todos incluidos



El frente partidario al que aludió Soria será encabezado por RIO, la fuerza que la senadora Odarda formó para alejarse del ARI. La fórmula electoral parece casi definida, aunque hay sectores del justicialismo que no adhieren a la inclusión de Odarda ni al posicionamiento nacional de Soria, encolumnado detrás de Cristina Fernández.

Desde el pichettismo ratificaron que el Peronismo Federal, opositor a Macri pero alejado de CFK, tendrá participación en la provincia en las elecciones a gobernador del 2019.

Lo que aún no develaron es si habrá un candidato propio o a través de una alianza. El senador coquetea con una candidatura a presidente y no suena entre los posibles postulantes a la gobernación. Sin embargo, a través del Peronismo Federal reclama un espacio. Si no es dentro de la alianza que impulsa Soria, sería con algún otro partido rionegrino.