18-10-2018

BARILOCHE

Sigue el juicio por los homicidios de Cárdenas y Carrasco

Con la declaración de los testigos Susana Esther Corona Sambueza, Juan Pablo Siris, Néstor Fabián Miranda, y Enzo Silvio Oyarzo tuvo continuidad el juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal integrado por los Jueces Marcelo Barrutia, Juan Lagoma

El primer relato correspondió a la testigo Corona Sambueza, Sargento de la Policía de Río Negro, quien recordó que en junio de 2010 se desempeñaba en la Brigada de Investigaciones con el grado de Cabo. Señaló que ése día a las 14 horas ingresó al servicio. Se enteró por comentarios y también por las noticias que habría un menor fallecido, de apellido Bonnefoi. También por la radio interna de la Policía se enteró de la necesidad de presencia en la Comisaría 28. Se trasladaron en forma posterior al lugar, señalando que no se podía llegar al mismo, por lo que estacionaron en Hermite y Onelli. Había en el lugar una manifestación con quemas de cubiertas. Dijo haber observado un grupo de personas, entre treinta y cuarenta.

Sambueza señaló que fue al lugar a bordo de un auto de la Brigada que no tiene individualización junto al Subcomisario Uribe, a cargo, y dos personas más. Recordó que estaba vestida de civil. A preguntas realizadas contestó que conoce a Aballay que el mismo estaba allí. En otro tramo de su relato y ante una pregunta del Fiscal Lozada, dijo tener conocimiento de que sus compañeros por orden de Aballay fueron a la empresa Prosegur a buscar cartuchos. Volvieron con una caja de municiones que no eran anti tumultos AT. Cuando regresan y abren la caja, la misma tenía una caja PG. Ella custodió la caja ya que la orden fue no usar las mismas. Recordó la presencia de su compañero Alonso, hoy fallecido y que en Onelli y La Paz, manifestantes quemaron un auto.

Por su parte Juan Pablo Siris, con cargo actual Sargento Primero de la Brigada de Investigaciones, dijo que en el año 2010 era Cabo Primero de la Policía de Río Negro. Señaló que el día de los hechos estaba trabajando en reparaciones mecánicas en la Comisaría Segunda, en la fosa. No estaba abrigado. Lo pasaron a buscar en un auto Monza, el chófer era Aleman y el jefe era Uribe. Recordó estar sin uniforme ya que estaba trabajando en mecánica. El Principal Aballay junto a Uribe le ordenaron ir a Prosegur a buscar proyectiles fueron con un rodado Monza a la empresa Prosegur y le entregaron una bolsa con tres cajas en el interior. “No las abrí”. “Lo único que recuerdo que tenía mucho frio, había armas del otro lado también, nos agarraron a piedrazos, tuve neumonía” afirmó. Preguntado qué tipo de postas vende Prosegur, contesto en forma negativa.

Néstor Fabián Miranda, Sargento ayudante con funciones en Tribunales recordó que el 17 de junio de 2010 fue a la Comisaría Segunda a pedido de su jefe. En lo sustancial señaló que la comisaría 28 estaba destruida, que no tenían elementos para protegerse de las piedras que arrojaban los manifestantes, que pudo defenderse con una gomera.

Finalmente, Enzo Silvio Oyarzo, integrante del grupo BORA, mencionó haber estado afectado al lugar de los disturbios en inmediaciones de la Comisaría 28. Tenían como tarea principal la contención, refiriéndose a la contención de piedras que arrojaba la gente. Por momentos podía ver a la gente manifestando. Consultado sobre la cantidad de personas que había en el lugar dijo “dos cuadras llenas, tirando piedras”. El número de personas que integraron el Bora, fue variando. Previo a finalizar su testimonio el testigo analizó fotografías obrantes en la causa de los álbumes aportados por los reporteros gráficos Bartoliche y Leiva.

El objetivo del grupo Bora era la contención, no pensaron que iba a ser de tal envergadura, duró cuatro días. Contestó además sobre la diferencia entre los cartuchos PG y AT. Actuaron como unidad en el marco de un protocolo de trabajo.

El juicio continuará hoy a las 9,00 horas.