Noticias

18-10-2018

Todas las Noticias

En marcha por Daiana pidieron renuncia de la Fiscal Paula Rodríguez Frandsen y juicio político

Se marchó por Daiana Ginaro en Viedma, exigiendo respuestas a una investigación que para muchas personas no se hizo con la celeridad suficiente y con lo que el caso requería en base a la búsqueda de la adolescente de 15 años. Se marchó, para que la justic

Mucha gente se concentró en el Colegio Industrial donde Daiana compartía varias horas junto a sus compañeros y desde ese punto marcharon en dirección al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial. Una sola era la consigna, pedir la renuncia de la Fiscal Paula Rodriguez Frandsen y el juicio político.

La convocatoria fue muy concurrida y en las puertas del Poder Judicial se pudo escuchar el reclamo de muchas de las mujeres que a través de cánticos de todo tipo fijaron posición respecto a la investigación de lo que fue la búsqueda de Daiana Ginaro, quien lamentablemente apareció sin vida en la jornada de este martes 16 de octubre a prácticamente dos meses de su desaparición.

“Daiana desapareció un 15 de agosto y desde entonces su integridad quedo en la responsabilidad de Paula Rodríguez Frandsen, a quien ya le veníamos siguiendo los pasos por tener a cargo la investigación de la desaparición de Silvia Vazquez Colque que siguió siempre la hipótesis de que se había ido con un hombre he hizo todo lo posible para no encontrarla. Abandona a las familias de estas mujeres y da un claro mensaje a la sociedad de seguir alimentando el morbo amarillista de que nosotras mismas somos las culpables de desaparecer. Las mujeres no desaparecemos, nos desaparecen”, concluyó el primero de los comunicados leído en las puertas del Poder Judicial donde se pidió la inmediata renuncia y juicio político de la Fiscal Paula Rodriguez Frandsen,