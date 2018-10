Noticias

17-10-2018

Escuelas participan en concurso de Cultura Tributaria

Ya se pueden votar los afiches del concurso ¿Para qué sirven los impuestos? realizado por alumnos de escuelas provinciales. Los trabajos estarán publicados en la página de Facebook de la Agencia de Recaudación Tributaria hasta el 2 de noviembre.

Por séptimo año consecutivo, alumnos de escuelas rionegrinas participan del concurso de Cultura Tributaria “¿Para qué sirven los impuestos?” que tiene como premio elementos deportivos para la institución ganadora.

En la página oficial de Facebook del organismo recaudador de la Provincia se encuentran publicados los trabajos realizados por alumnos y alumnas de escuelas provinciales para que sean votados por los usuarios y de esta manera ganar más de 40 elementos deportivos.

La votación se realiza a través de los Me Gusta o Me Encanta que recibe cada afiche, los tres con mayor cantidad de votos reciben un kit con más de 40 elementos deportivos (pelotas, redes, silbatos, cronómetros, bolsos, colchonetas etc.).

Hasta el 2 de noviembre inclusive estarán publicados los afiches, luego se realizará el escrutinio final para determinar las tres instituciones ganadoras y la mención especial.

Cabe destacar que todas las instituciones participantes reciben premios, aún aquellas que no resulten ganadoras.

El concurso lleva siete años de vigencia, y en cada edición participan nuevas escuelas rionegrinas.

Cada vez son más las instituciones educativas de nivel primario y medio que se suman a las actividades de Cultura Tributaria realizando talleres, participando de obras de teatros y demás actividades con el fin de explicarles, a niños y jóvenes, cual es el rol social que cumplen los impuestos.