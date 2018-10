Noticias

16-10-2018

En el debate por el Presupuesto se acordaron de Pichetto

El diputado nacional Martín Doñate se reunió en Bariloche con los con representantes sindicales de la CTA rionegrina para debatir -junto a la Senadora Nacional Magdalena Odarda y sus compañeras de banca María Emilia Soria y Silvia Horne– “el impacto y las

Doñate aseguró que no votará el presupuesto y manifestó apuntando al senador Miguel Pichetto que “quienes acompañen este presupuesto entreguista estarán incumpliendo el mandato popular por el que fueron elegidos. No es posible que haya representantes del pueblo que se hagan llamar “peronistas”, y no hacen otra cosa más que acompañar políticas y decisiones que van en desmedro de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica de nuestro país”.

En el marco del intercambio con los representantes de los trabajadores, el diputado nacional rionegrino insistió en que: “tengo muy presente la plataforma política por la que fui electo en 2015. He sido coherente y me he ceñido a ella en cada una de mis propuestas y posicionamientos políticos en el Congreso Nacional. Entiendo que ese es mi compromiso con el pueblo que votó para que los represente”.

