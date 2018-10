Noticias

16-10-2018

FRUTICULTURA

Comienza la adhesión al Ente Compensador de Granizo

La misma estará abierta desde hoy, 16 de octubre hasta el 30 de noviembre para los productores que deseen adherir a la compensación de los costos de producción ante la caída de granizo.



Una vez abierto el período de adhesiones, quienes deseen sumarse al Ente Compensador de Granizo (ECG) según Ley Provincial N° 4581, podrán hacerlo en la oficina del ECG ubicada la Secretaría de Fruticultura, o en las Cámaras de Productores habilitadas a tal efecto: Río Colorado, Departamento de Avellaneda, Ingeniero Huergo y Villa Regina.

Este año, luego de un pormenorizado análisis de funcionamiento del ECG, se tomó la decisión política de implementar modificaciones en el reglamento operativo. Las misma incluyen el aumento del interés para los deudores, mientras que los productores que durante las pasadas tres temporadas pagaron en tiempo y forma, tendrán menos deducible.

“Es importante el acompañamiento que hace la Provincia con un presupuesto muy importante para poder llevar adelante el Ente Compensador de Granizo. Por cada peso que pone el productor, la Provincia a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca pone un peso, pero teniendo en cuenta que durante los últimos años las tormentas han dejado al ente en una situación muy deficitaria, el Gobierno Provincial lo ha cubierto con importantes aportes extraordinarios demostrando una vez más el interés por la actividad”, explicó el secretario de Fruticultura, Carlos Banalcoy.

“Este es un Ente mixto y solidario por lo que es importante para su correcto funcionamiento que los productores abonen su póliza en tiempo y forma esto permite resarcir rápidamente, cuando esto no sucede se ve obligado a interrumpir los pagos”, agregó el funcionario.

“Todos los cambios que se van efectuado son realmente necesarios para que el ECG vuelva ser sustentable y pueda pagar en tiempo y forma, sin esa condición la compensación de capital de trabajo no tiene el mismo sentido si se cobra un año más tarde. Entendemos que no es fácil y no va a ser rápido, pero es lo que está buscando el Gobierno Provincial”, señaló.

Teniendo en cuenta que el ECG es un fondo mixto solidario, cuanto mayor cantidad de productores frutícolas se adhieran, mayor será la sustentabilidad que se le dará a esta herramienta posibilitando minimiza el impacto ante la caída de granizo.

“Venimos cumpliendo el cronograma de cuotas que hemos comprometido y es muy importante el compromiso de la Provincia para ponerlo al día y regularizarlo, pero el Ente sólo compensa parte del costo de producción, no otorga al productor el ingreso de divisas que tendría la fruta comercializada. Por ello paralelamente desde el Gobierno pusimos a disposición las líneas de crédito para malla antigranizo en pesos, a tasa fija, con un año de gracia y cinco años para pagarla”, finalizó Banacloy.

En los lugares de adhesión, se brindará a los productores la información necesaria respecto de los requisitos que se deben cumplimentar y las especies que entran en el presente operativo, tomando en cuentan las recientes modificaciones. Para aquellos productores que ya se están incorporados al sistema desde temporadas anteriores, la exigencia documental será menor.

Los productores que todavía adeuden cuotas vencidas de campañas anteriores, deberán regularizar su situación acercándose a las oficinas del ECG, ubicada en la Secretaria de Fruticultura en Allen, caso contrario no podrán realizar la adhesión.

Para mayor información se pueden comunicar a los siguientes teléfonos: 0298-4453532/0298-4452439/02920-15268962 o por correo electrónico a: ecg@fruticultura.gov.ar, entedegranizo@gmail.com o en www.ecg.rionegro.gov.ar