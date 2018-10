Noticias

15-10-2018

Martínez pidió no cobrarle ganancias a mutuales y cooperativas

El legislador Raúl Martínez reclamó “el más enérgico rechazo a lo dispuesto por el artículo 85° del proyecto del Presupuesto Nacional que establece el Impuesto a las Ganancias en las entidades Cooperativas, Mutuales y otras de la Economía Social”.

El parlamentario pidió que se manifiesten la Legislatura de Río Negro, el Poder Ejecutivo provincial y los representantes rionegrinos en el Congreso nacional.

“Desde que se conoció la inclusión del artículo 85 en el Presupuesto Nacional 2019, que dispone gravar con el impuesto a las Ganancias a entidades de la Economía Social, la dirigencia mutual y cooperativa inició un proceso de diálogo con el oficialismo nacional para evitar la medida”, esgrime Martínez en los fundamentos.

“El sector se encuentra en movimiento, con diversas acciones y estrategias para emplazar al gobierno nacional a rectificar el artículo, que de aprobarse, resentiría el aporte que estas entidades realizan históricamente a las comunidades, para promover el desarrollo económico y cultural, el acceso a la salud, la educación, así como la recreación y el turismo”, relató.

Martínez cita al presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), Alejandro Russo, quien explicó claramente que “las mutuales nunca pagaron Ganancias porque no distribuyen ganancias. Se capitalizan, para mejorar los servicios que brindan o subsidiar el servicio deficitario. Entonces bajo esa filosofía hicimos un esfuerzo más para con el sector público, que va a salir del interior de las provincias. Estamos dispuestos a hacerlo, pero no queremos bajo ningún punto de vista pagar Ganancias, porque las entidades no las tienen”.

“Siempre hemos contribuido y más aún en momentos difíciles, pero se debe respetar nuestra naturaleza jurídica. El Estado debe tratar a las cooperativas como empresas sin fines de lucro. No podemos aceptar nunca que se nos grave con Impuesto a las Ganancias” expresó por su parte Ariel Enrique Guarco, presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), al referirse al tema.

Instituciones que aglutinan a las entidades hicieron pública de diversas maneras su oposición a este artículo

En redes sociales, las entidades suman voces al rechazo con la etiqueta #NoAlArt85.

“En la provincia de Río Negro, mutuales y cooperativas tienen una enorme importancia tanto en el desarrollo productivo, económico y social como en los servicios básicos como agua, electricidad, gas, salud, educación, alimentación, vestimenta, viviendas, etc” dijo Martínez al tiempo que recordó que “no escapa a ningún rionegrino que localidades y ciudades no contarían con esos servicios sino hubiese sido por la aparición de entidades de la economía social”.

“Incluso en la memoria colectiva está grabado el aporte hecho por las mutuales en los años más difíciles de la crisis económica y financiera de la provincia, permitiendo nada más ni nada menos que la alimentación de miles de rionegrinos”, concluye Martínez.

La disposición que establece el proyectado artículo 85 no sólo viola la legislación vigente y al precepto básico de razón de ser de cooperativas y mutuales sino que condena a la inmensa mayoría de esas organizaciones a su virtual desaparición.

“Por ende, es menester solicitar a los representantes institucionales de la provincia de Río Negro manifestar enfática y concretamente el rechazo a la pretensión del gobierno nacional con el citado artículo del proyecto de la ley de leyes”, dijo el legislador.