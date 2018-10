Noticias

15-10-2018

Todas las Noticias

Cultura tiene su selección para la final nacional de los Juegos Evita

El talento regional en el ámbito cultural quedó demostrado en la final provincial de los Encuentros Culturales Rionegrinos que cerró con jornadas llenas de entusiasmo en San Carlos de Bariloche.

Más de 1.000 participantes se presentaron en la ciudad andina donde disfrutaron de las instancias finales de los encuentros y se clasificaron para la final nacional de los Juegos Nacionales Evita que se realizará del 22 al 27 de octubre en Mar del Plata.

Serán 23 representantes rionegrinos quienes mostrarán su proyección artística y competirán a nivel nacional en pintura, cuento, canto solista, videominuto, fotografía, teatro, conjunto musical y pareja de danza.

Los seleccionados en pintura fueron Ulises Canales (sub 15) y Micaela Ques (sub 18); en cuento Jimena Castro (sub 15) y Marcos Matías Miglierini (sub 18); en canto solista competirán Constanza Fernández (sub 15) y Elias Federico Navarrete Beliu (sub 18); en videominuto lo harán Martina Bellagamba (sub 15) y Lourdes Magali Buenanueva (sub 18).

Para el rubro fotografía los seleccionados fueron Aymara Amañiu (sub 15) y Valentina Moro (sub 18), mientras que en teatro competirán en una única categoría Agustín Salazar, Zoe Analía Guzman Ceballos, ULises Brevi y Ayelén Tamara Muñoz Chrobak.

En conjunto musical los seleccionados también tendrán una única categoría y participarán Marcela Edith Huenuil, Ariana Solange Velazquez, Lautaro Gastón Miler, Gonzalo Lautaro Llanque Manavella y José María Pilquinao.

Los participantes en pareja de danza serán Alexander Morales (sub 15), Kiara Bustamante (sub 15), Misael Michelena (sub 18) y Lautaro Nahuel Ortega (sub 18).

El certamen organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte finalizó las instancias provinciales que estuvieron acompañadas por los municipios. Las localidades que este año albergaron los regionales fueron Río Colorado, Guardia Mitre, El Bolsón, Valcheta, Cinco Saltos e Ingeniero Huergo.