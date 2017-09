Noticias

06-09-2017

CIPOLLETTI

Condena de 11 años de prisión por robo en la empresa Pollolín

Los Jueces de Juicio Guillermo Baquero Lazcano, César Gutiérrez Elcarás y Pablo Repetto condenaron a 11 años de prisión a Pablo Gabriel Castillo por el robo ocurrido el 28 de agosto de 2015 en la empresa Pollolin S.A de Cipolletti.

Durante el hecho, que ocurrió a las 13 horas en la sede de la firma de calle San Luis 3011, el condenado Castillo junto a otros dos hombres que no fueron identificados, ingresaron a la zona del comedor donde se estaban realizando pagos y amenazaron a las personas con un arma de fuego. Incluso realizaron un disparo intimidatorio, golpearon a un empleado y encerraron a otros dos en una oficina contigua. A una mujer la tomaron del pelo y la arrastraron por el suelo. En esas circunstancias se apoderaron de 940.000 pesos y luego huyeron en un automóvil en dirección a la Ruta 151.

Al momento de valorar toda la prueba que se expuso durante el juicio, los magistrados ponderaron la grabación de una cámara de seguridad - si bien no se distingue el rostro del condenado Castillo la imagen coincide con las características de su persona - los reconocimientos en rueda y los contundentes testimonios de la gente damnificada que se presentó a declarar a lo largo de las audiencias del debate.

Castillo fue condenado por los delitos de “robo calificado por el empleo de arma de fuego en concurso ideal con portación no autorizada de arma de fuego de uso civil”.

Los jueces consideraron, al momento de graduar el monto de la pena, la violencia que utilizaron para cometer el robo y el hecho de que la empresa no solo no recuperó el dinero sino que tuvo dificultades para pagarles a sus empleados.

El imputado se encuentra en libertad sometido a las pautas de conducta impuestas durante la instrucción. El fallo aún no está firme porque la defensa tiene instancias recursivas para solicitar la revisión de la sentencia.