03-09-2017

VIEDMA

Hurtó en una carnicería y ahora debe ir todos los días a la comisaría 34

El miércoles por la tarde se llevó a cabo una audiencia por un hecho delictivo calificado como hurto. Ocurrió en el barrio Ceferino. El imputado, que no cuenta con antecedentes deberá ir todos los días a la Comisaría 34. También rige una prohibición de ac

El acusado de unos 20 años de edad robó una caja registradora en un comercio de la calle México al 500 y fue detenido en su casa escondido dentro de un placar. Ahora, tiene una prohibición de acercamiento para con el damnificado del robo y debe todos los días ir a la Comisaría 34 a acreditar que está presente en la ciudad.

La causa se caratuló como hurto, motivo por el cual desde la Fiscalía no pudieron pedir la pena de prisión preventiva porque es un delito con una pena de dos años y para que sea preventiva tiene que ser de más de tres años y medio.

Uno de los pedidos de la Fiscalía fue la unificación de penas por otros dos delitos en los cuales el imputado tuvo participación, pero la defensa oficial se negó porque en las otras causas fue representado por otros defensores oficiales y no consideró apropiado meterse con esas causas.

“Este chico tiene problemas, una cantidad de hechos innegables, estuvo envuelto en situaciones peligrosas y va a terminar mal”, refirió el Fiscal Broga que no pidió la prisión preventiva porque la caratula no lo permite y tampoco consideró que pueda entorpecer la investigación o que se fugue de Viedma porque no tendría los medios necesarios para hacerlo.

Para garantizar que tome conciencia en la situación en la que se encuentra, el fiscal Brogna pidió que fije domicilio en el Juzgado, que una vez por día se haga presente en la Comisaría 34 hasta la realización del juicio y una prohibición de acercamiento a la víctima del hecho mientras dure el proceso. En el caso de incumplir una sola vez, desde la Fiscalía se puede solicitar la prisión preventiva.

El abogado defensor oficial Curi, expresó que al no tener antecedentes penales (no hubo ninguna condena judicial) prima el principio de inocencia por eso consideró que era apropiado que en vez de ir todos los días a la Comisaría 34 lo haga dos veces por semana. El juez de la causa Cain Brusino, decidió que el imputado vaya todos los días después de las 17 horas.

Todas las medidas adoptadas en la audiencia del miércoles rigen hasta el 15 de septiembre o hasta la realización de la audiencia del control de acusaciones. Los damnificados fueron informados de la situación sobre el proceso judicial que se vendrá en breve.