28-09-2017

Hugo Yasky estuvo en Patagones y le hablo a una multitud de personas

En un encuentro realizado en la tarde de este martes 26 de septiembre, organizado por la CTA con la presencia de Hugo Yasky junto a Ricardo Curetti, candidato por Unidad Ciudadana, se convocaron varios referentes gremiales de la región tanto de Patagones

“Estamos jugándonos en una elección que define el destino de acá a muchos años”

La palabra de Nicolás García, Secretario General de la CTA en Patagones y Villarino abrió la apertura discursiva hacia los presentes. El candidato a concejal por Unidad Ciudadana Ricardo Curetti y el gremialista y docente Hugo Yasky, también candidato por Unidad Ciudadana, fueron los siguientes oradores para la multitud de personas que se acercaron.

El dirigente de la CTA, Nicolás García se dirigió a los presentes hablando sobre la actualidad política de nuestro país. “Nos quitan toda esperanza, nos hacen creer de que no hay salida y nos inyectan el desinterés por resolver nuestros problemas como trabajadores. Pero acá estamos jugándonos en una elección que define el destino de nuestro país de acá a muchos años”.

“Nos hacen creer que un tipo que aprieta un botón y tiene un millón de pesos acá y a los dos segundos tiene 10 millones de pesos allá puede regir el destino de los trabajadores. Nosotros decimos que queremos ser representados por alguien que conoce nuestros interés y ese alguien en el Congreso es Hugo Yasky”, resaltó García.

“Convenzámonos de dos cuestiones. De valorar la política como herramienta de transformación y de ayudar a cada uno a construir perspectiva de futuro. A construir una perspectiva donde tengamos un panorama esperanzador, porque es precisamente lo que están buscando, que nos arrodillemos, miremos desde muy abajo y digamos que no hay salida. Desde acá, desde el territorio vamos a pensar el mejor proyecto como para dar pelea a nivel nacional. Vamos con Hugo Yasky diputado, con Cristina Fernández Senadora y vamos con Unidad Ciudadana en Patagones conducida por Ricardo Curetti”, finalizó Nicolás García.

Curetti: “Es más fácil para este gobierno excluir que incluir”

El candidato Ricardo Curetti se refirió a Unidad Ciudadana y dijo que “va más allá de las pretensiones de uno, porque todos los días nos levantamos y preguntamos qué nos está pasando a los bonaerenses. Parece ser que memoria no hay que tener, que nos olvidamos de dónde estábamos no hace muchos años y lo que padecíamos en nuestro país allá por el 2001 y que tuvo que venir un presidente donde estaba todo por hacer, creíamos muy pocos en él y Patagones estaba devastado”, recordó y agregó que “hubo un presidente y una presidenta con decisiones, se empezó a apostar a lo que parecía imposible que se debía apostar. Primero a dejar de deber, de endeudarnos y parecía una locura que no teníamos que pagar la deuda externa. Se tomaron decisiones fundamentales y principales como los pocos recursos que había que fueron volcados a la obra pública y así nacieron las primeras viviendas”.

“Debemos pensar lo que nos puede pasar si seguimos dándole poder a este gobierno que se empezó a endeudar. No sirve un país de pocos, necesitamos un país para todos. Este es un país donde se dejó de ser, un país de la exclusión”.

“Este intendente no ha hecho nada en los barrios, solamente lo ha hecho en el centro. Estas son las cosas que tenemos que cambiar. En nuestra gestión que fuimos golpeados, donde él decía que habíamos dejado una gran deuda, pero nunca dijo que habíamos dejamos más de 500 viviendas que se estaban haciendo de las cuales 70 estaban finalizadas y estuvo más de un año en entregarlas”, resaltó.

“No puede perder Patagones lo que viene perdiendo en este tiempo. Es más fácil para este gobierno excluir que incluir. Hoy los clubes barriales los tenemos que seguir sosteniendo, es donde los chicos pueden jugar y divertirse hoy dejo de existir. Si existe o no, les da lo mismo”.

Hugo Yaski: “La lucha defensiva tiene un nombre y apellido, es Cristina Kirchner

En medio de canticos, aplausos y bombos Hugo Yanski comenzó su discurso sobre Argentina rememorando las expresiones de las clases dominantes que desde hace 200 años desarrollaron un proyecto parasitario. “Una pequeña burguesía del puerto de Buenos Aires, a costa de lo que se producía en las provincias del resto del país hacia sus ganancias y siempre gobernó mirando al norte, mirando a los poderosos y de espaldas a su pueblo.

Esa lucha que se inició hace 200 años nos tiene a nosotros como continuadores de la vertiente de los que soñamos una Argentina con trabajo, con producción nacional, con Educación Pública, con Salud Pública y una niñez protegida. Los gorilas se reían con desprecio cuando se decía que había una Argentina donde los únicos privilegiados eran los niños y hoy miramos esta Argentina donde los únicos privilegiados son los especuladores financieros, esos que se reían de nosotros demuestran todos los días que no son capaces de construir un proyecto de país que les dé cabida y respuesta a los 45 millones que vivimos en esta tierra”.

“En la Argentina de Mauricio Macri, en la Argentina de los poderosos grupos y corporaciones empresarias que lo apoyan, en la Argentina de la Cámara Estadounidense de empresario siguen insistiendo con que todavía tenemos que pasar el examen para demostrar que el populismo quedo definitivamente atrás. Hoy le acaban de decir al Gobierno de Mauricio Macri en Washington que la reforma laboral, que la reforma fiscal para que los que más tienen paguen menos y paguemos más los que menos tenemos. La reforma laboral que es precarización y quita de derechos a los trabajadores y la reforma previsional que es otra vez un sistema jubilatorio de miseria para los que menos tienen y de negocio privado para los que más tienen. Esos tres requisitos son los que le exigen para que en 2019 la Argentina pueda ser aprobada como un país normal como México, Colombia, Perú y Paraguay. Qué es normal para ellos, miseria, hambre y desprotección” refirió Hugo Yaski quien agregó “queremos un país donde lo normal sea que los chicos vayan a estudiar y se preparen para el futuro. En donde los jóvenes sean respetados e incentivados a soñar con una Argentina mejor y no sean estigmatizados por ser jóvenes”.

“Ellos dicen y nos desprecian porque dicen que nuestras propuestas son populistas. Nuestras propuestas son populares y nacieron en este país como patrimonio del pueblo con ese gran movimiento que fue el peronismo. Perón construyó el movimiento popular con una clase trabajadora organizada que podía hacer que las buenas ideas se pudieron concretar. A esta gente, cuando tiene el poder con las buenas ideas no se los convence, no se les mueve un pelo. Saben que las políticas que están aplicando generan más desigualdad, hambre y penuria social pero hasta que no haya un pueblo organizado de pie, en la calle y votando que les diga basta, van a seguir”.

“El movimiento sindical es una de las fuerzas que si está organizada, si está unificada y dispuesta a defender la herencia, el legado de Perón y Evita, las conquistas sociales que garantizan los derechos del trabajador y la trabajadora, es la garantía de que en este país, la política del hambre que trae este gobierno con el mandato de los poderosos del Norte no se va a poder aplicar”.

“No basta con unificarnos para defender lo que conquistamos, porque si no somos capaces de avanzar y reconstruir una propuesta nacional, un proyecto popular, un proyecto de país que nos pueda poner a todos otra vez construyendo una Nación con distribución de la riqueza, con producción nacional y cultural, con escuelas públicas funcionando, con salud funcionando, con jubilaciones dignas, sino somos capaces de eso, la lucha defensiva siempre tiene un límite, siempre llega a un punto de desgaste y la única posibilidad de salir de la lucha defensiva tiene un nombre y apellido, es Cristina Kirchner y la multitud comenzó a cantar “Vamos a volver”.