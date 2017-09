Noticias

27-09-2017

Familiares de policías se manifestaron contra el horario de tercias

Familiares de uniformados de la Policía de Río Negro se manifestaron pidiendo se considere modificar la carga horaria que fue cambiada hace un tiempo y llevo complicaciones a la familia de los efectivos.

Un grupo de personas se manifestó en la puerta de Jefatura y de la Casa de Gobierno donde se expresaron contra la modificación horaria establecida desde la Regional 1º desde hace un tiempo a la fecha.

“Nosotros como familia de la policía de Río Negro, estamos exigiendo y pidiendo que se trate a los policías como personas. Que se los incluyan dentro de los Derechos Humanos donde incluyen el derecho a la familia”, precisó la esposa de un policía que fue parte de la manifestación.

“Nuestros policías de hoy están trabajando y siendo explotados. No tienen tiempo para una vida normal. No solamente es la carga horaria, sino que también están siendo recargados en horarios que no corresponden, en horarios de franco de los cuales les quedan horas para dormir. De qué sirve la gente en ese estado, de que sirve un zombi en la calle”, puntualizó la mujer.

La vocera del grupo también refirió que los policías “están siendo explotados por un sueldo mínimo que ya no le sirve tampoco ni a la familia que está cansada de que los chicos no vean a sus padres, ni a su mamá ni a si papá, de que no tengan un hijo en la casa porque están siendo explotados en el trabajo y socialmente, porque no son respetados ni por el gobierno, ni por la sociedad”.

La mujer detalló que los policías hacen tercias trabajando de corrido con un tramo de descanso y un día de franco. “Salen un día de franco a las siete de la mañana y más tardar a las 3 de la tarde están recargados, son seis horas de recarga. Vuelven a sus casas, duerme y al otro día tienen que ir a trabajar de vuelta. No existe un feriado, no existe un fin de semana, no existe un domingo”.

Los familiares autoconvocados llaman a esas personas que no se animan a hablar porque hay represión y amenazas hacía los propios efectivos policiales por parte de los altos mandos. “Están diciendo cállense, los están persiguiendo y ya hay acciones legales contra esos policías y como los están callando nosotros salimos a reclamar por ellos”.

La situación se viene dando hace bastante tiempo, pero se volvió inaguantable tanto para policías como para familiares que decidieron entregar un petitorio solicitando que se eliminen las tercias, que se consideren recargas mínimas en el horario libre, que el franco sea como corresponde, que se respeten los derechos de los policías, que se revea el sueldo, pero por sobre todo que se los deje hablar sin ponerles un bozal mediante un papel.