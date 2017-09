Noticias

CIPOLLETTI

Licitan la adquisición de equipos para una nueva Estación Transformadora

Será a través de la empresa estatal Transcomahue, para adquirir los equipos eléctricos que se montarán en la futura Estación Transformadora que se construirá en Cipolletti. La inversión oficial está estimada en $25.800.000.

Se trata de dos licitaciones públicas para la nueva ET Ingeniero Cipolletti. La primera es para la provisión del transformador de potencia de 30 MVA que será instalado allí y que tiene un presupuesto oficial de $16.000.000. Mientras que la restante, prevé la dotación de todos los elementos de potencia, protecciones, transformadores auxiliares y equipamiento de maniobras necesarios para su funcionamiento.

En cuanto a la localización, la secretaria de Energía Eléctrica, Andrea Confini, contó que se analizaron tres lugares. “El óptimo es un sector próximo a la traza actual de la línea de alta tensión, en un predio que es propiedad del Departamento Provincial de Aguas (DPA), cerca de la Ruta 151. Ese es el predio sobre el cual estamos terminando las gestiones para que pueda construirse allí la Estación”, adelantó.

“Esta es una de las obras imprescindibles que se debimos encarar para preservar el sistema eléctrico del Alto Valle por el incremento de la demanda asociado al crecimiento poblacional”, analizó Confini.

Actualmente, Cipolletti cuenta con dos estaciones transformadoras (ET Cipolletti y ET Alto Valle) que no sólo atienden la demanda de la localidad, sino que transfieren carga a Fernández Oro y hasta hace un mes, hacia Allen. “En parte, la situación la pudimos normalizar con la construcción de una nueva ET de 132 kV en Allen, lo que ayudó a eliminar el importante requerimiento de la vecina ciudad, más durante la temporada frutícola. Pero es necesario intervenir para prevenir sobresaltos futuros y es lo que estamos haciendo con estos procesos licitatorios”, resaltó Confini.

La apertura de ofertas técnicas está prevista para comienzos de octubre, mientras que la propuesta económica que presenten los oferentes se conocerá a mediados de ese mes.