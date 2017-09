Noticias

22-09-2017

Policía rionegrino declaró en la causa Maldonado

Un efectivo de la Policía Provincial que participó prestando colaboración en uno de los operativos de búsqueda de Santiago Maldonado, brindó una declaración testimonial en la que brindó detalles de esa diligencia.

Ante versiones periodísticas surgidas en las últimas horas, el Gobierno de Río Negro informa que un efectivo de la Policía Provincial que participó prestando colaboración en uno de los operativos de búsqueda de Santiago Maldonado, brindó una declaración testimonial en la que brindó detalles de esa diligencia.

La declaración del efectivo rionegrino fue entregada en el Juzgado Federal de Viedma. De esta manera, la misma ya forma parte de la causa correspondiente. Tanto el agente en cuestión como las autoridades policiales provinciales no brindarán mayor información sobre el particular hasta tanto la Justicia disponga lo contrario, para no entorpecer el normal desarrollo de la investigación.