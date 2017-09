Noticias

20-09-2017

20-09-2017

Accionan ante descuentos inconsultos del Banco Patagonia

La Defensora del pueblo, Adriana Santagati, advirtió y ante los reclamos de ciudadanos rionegrinos, supuestos descuentos inconsultos a través del débito automático que realiza el Banco Patagonia en concepto de seguros “SURA y RSA”.



La medida tomada por parte del agente financiero provincial afectaría a miles de empleados de la administración pública ya que las cuentas sueldos pertenecen a ese banco, generando descuentos mensuales no deseados en sus cuentas cuyo monto, además, varía mes a mes.

En los reclamos presentados ante la Defensoría del Pueblo de Río Negro se advierte, por un lado, que en algunos casos los descuentos datan del año 2016 y, por otra parte, que el Banco Patagonia procedería a realizarlos en forma inconsulta, ya que ninguno de los afectados habría brindado el consentimiento expreso.

En este marco, Santagati realizó un relevamiento interno en el organismo para corroborar si había empleados que tenían el descuento en sus cuentas bancarias. De esta forma se conoció que a doce agentes se les cobra este seguro sin haber prestado conformidad en ningún momento a su contratación.

La defensora Santagati expresó que “sería importante que, en principio, cese de forma inmediata el descuento por estos conceptos a los ciudadanos rionegrinos que no hayan consentido por este servicio”.Agregó que “desde la Defensoría brindaremos el asesoramiento correspondiente a todos los ciudadanos que quieran dar de baja este cobro indicando los pasos que deben seguir, desde la ciudad en la que residen”.

En consecuencia y ante la gravedad de los hechos la defensora del pueblo se reunió con la titular de la Dirección de Comercio e Industria, Dra. Paola Munyau a quien le trasladó la preocupación para que arbitre las medidas que correspondan. La funcionaria manifestó a la Defensora que ya había reclamos en curso y que se encontraba actuando de oficio en el tema.

En la oportunidad del encuentro, Munyau mencionó la importancia del cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240, cuyo artículo 35 expresa: “Prohibición. Queda prohibida la realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice. Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no está obligado a conservarla ni a restituirla al remitente aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos”.

La Resolución Nº 673 de la Defensoría del Pueblo también se puso en conocimiento de la Comisión de Fiscalización de Servicios Financieros de la Legislatura de la Provincia de Río Negro.



Por otra parte, cabe mencionar que para el análisis de estos reclamos también se tuvo en cuenta la Ley 25.326 de Protección de Datos que tiene por objeto, según su artículo primero, “la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional”. Estipula en su artículo cuarto, apartado tercero que: “Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”.

Asimismo, regula en su artículo 11: “Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo”.

Los ciudadanos podrán encontrar en la Defensoría del Pueblo la nota tipo para presentar ante la entidad financiera con el objetivo que no siga realizando los descuentos automáticos correspondientes a seguros no contratados, también la podrán ver en el sitio web del organismo www.defensoriarionegro.gov.ar.

PASOS A SEGUIR PARA LA BAJA DEL SEGURO

1- Comunicarse telefónicamente a la compañía de seguros llamando al 0800-555-7692 para dar de baja al seguro del cual se le efectúan los descuentos.

2- Si tiene acceso al Home Banking de su cuenta, ingresar al mismo y dar de baja al debito automático del seguro SURA y RSA.

3- Agotados los pasos anteriores y transcurridos 30 días sin que se

suspendieran los descuentos por débito automático del seguro, deberá presentar una nota al Banco Patagonia, en la sucursal correspondiente a

su localidad.

4- Cumplido el paso tercero y transcurridos 15 días sin respuesta

favorable de la entidad financiera, dirigirse a la Dirección de Comercio e Industria de la provincia para realizar la denuncia correspondiente.