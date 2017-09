Noticias

13-09-2017

Comenzó el juicio por el crimen de Rodrigo Carnero

Comenzó este martes el juicio por el asesinato de Rodrigo Carnero en Viedma. Hubo una recusación al tribunal que fue rechazada. Los testimonios fortalecen la teoría de una relación forzada entre Rodrigo y Juan Fernández, uno de los imputados.

Comenzó la primera audiencia del juicio oral y público en el que se juzga el homicidio de Rodrigo Carnero, ocurrió en abril de 2014 en Viedma. Los dos imputados estuvieron presentes, pero se negaron a declarar por el momento. Pidieron la recusación del tribunal pero no se hizo lugar.

“Entiendo que se estaría violando el debido proceso legal de la defensa en juicio de mi cliente, especialmente el debido proceso legal (artículo 18 de la Constitución Nacional) en virtud que se afecta especialmente el principio de juez natural y sobre todo de especialidad”, refirió Manuel Masa asegurando que con posterioridad a la conformación del tribunal se agregaron jueces penales que integran el foro penal que antes no estaban, por lo que solicitó el apartamiento de ese tribunal y que se conforme otro con jueces de competencia exclusivamente penal.

El Defensor Oficial Pedro Vega, adhirió al planteo formulado por el abogado Masa y destacó que “el juez natural no solamente implica a criterio de la defensa la constitución previa al hecho del tribunal que va a resolver la cuestión, sino que además implica una especialidad en el conocimiento de la materia que se tiene que resolver”.

El Fiscal Fabricio Brogna refirió que “creo que es una recusación. Un planteo enderezado a criticar la integración del tribunal por lo que fuera, es una recusación y tiene reglas. Está previsto expresamente en los actos de apertura del debate como cuestión preliminar inherentes a la conformación del tribunal, siendo una recusación los motivos que ha planteado la defensa ya se conocían desde la entrada en vigencia del nuevo proceso (Código Procesal Penal)”.

Brogna puntualizó que “aun entendiendo por las eventuales lesiones a derechos constitucionales inherentes al juez natural, el tema tendría una entidad que merece una respuesta que no sea solo la respuesta atinente a las formas y el planteo de los tiempos del planteo. Las reglas de recusación tienen carácter restrictivo y su remoción es la excepción que debe estar debidamente fundada y entiendo que no se da esa circunstancia de fundamento por la cuestión legal en base a la ley orgánica del Poder Judicial junto a la nueva legislación del CPP se ha previsto expresamente cuál es el trámite que deben seguir los expedientes citados a juicio con anteroridad a la vigencia del nuevo código de procedimiento. Por la misma razón que tenemos este tribunal acá, es por la misma razón que estamos usando el código de procedimiento anterior al nuevo”, fundamentó el Fiscal Brogna quien se opuso al pedido de la conformación de un nuevo tribunal.



El abogado Miguel Cardela, como representante de la querella (familia de Rodrigo Carnero) adhirió al planteo del Ministerio Público. “No cabe la menor duda que ustedes son los jueces naturales del proceso. Primero porque no han planteado ninguna inconstitucionalidad de las normas orgánicas que no dicen en qué dejan de ser ustedes los jueces naturales. Tampoco se agravia en señalar que son jueces, que para llegar a serlo necesitaron completar dos requisitos, idoneidad y ser abogados, nada más”.



El juez del tribunal que preside la audiencia, Ariel Gallinger no hizo lugar al planteo formulado por las defensas de los imputados. “Este planteo excede la cuestión de una mera recusación. Jueces naturales son los que determina la ley con anterioridad al momento de la citación a juicio y en este caso, los jueces naturales determinados por la ley eran los integrantes de las Cámaras Penales de ambas salas, con la subrogancia que expresamente establece la ley organica vigente en ese momento, la cual tampoco ha sido cuestionada u objetada en cuanto a su totalidad”.

Alicia mamá de Rodrigo: “Él a Fernández lo defendía mucho”

Los testimonios de las personas que fueron pasando en la primera audiencia contextualizaron los momentos previos al homicidio ocurrido el viernes 18 de abril de 2014. Había indicios de una relación bajo presión entre Rodrigo Carnero y uno de los imputados, Juan Manuel Fernández.

Al pasar más de tres años del crimen de Rodrigo Carnero, vale remarcar que los dos imputados llegaron proceso oral y público en libertad y hoy afrontan el juicio que puede condenarlos a pasar cierto tiempo tras las rejas.

La primera en declarar fue Alicia, madre de Rodrigo, quien contó que era jueves santo y Rodrigo trabajaba con ella. Ese día su hija que vive en Roca llegó a la Capital para pasar juntos el fin de semana de pascuas y Rodrigo se puso a cocinar en la casa de su madre.

“Me llamó la atención que él no era muy amante de los celulares y toda la tarde estuvo con mensajitos. Se fue a recostar un rato y como me pareció muy extraño vi mensajes con una persona no identificada. Él lo único que hacía hincapié es que a las 12 de la noche se tenía que ir, que si su hermana no llegaba antes de las 12 dejaba la comida preparada pero a esa hora se iba y no me decía nada”.



La última vez que Alicia vio a su hijo con vida fue en la madrugada del viernes 18 de abril cuando estuvieron charlando hasta las 3 de la mañana y el propio Rodrigo decidió irse a su departamento en taxi.



La mujer hablo sobre una relación de supuesto hostigamiento de parte de uno de los imputados para con su hijo. Sin dar nombres, declaró que Rodrigo adquirió ciertas costumbres para evitar ser molestado, como por ejemplo desconectar el timbre de su departamento.

El viernes santo Alicia se descompuso alrededor de las 15 horas por lo que decidió acostarse y al levantarse a las 18 horas tuvo la sensación de que algo no andaba bien…

Lorena Carnero: “Mi hermano le tenía lástima a Juan Fernández”



Lorena vive en General Roca y en la Semana Santa de 2014 viajó a Viedma para pasar el fin de semana en la casa de su mamá. Esa noche, por algunas horas estuvo hablando con Rodrigo sobre diversas cuestiones y en la charla se mencionó el nombre de Juan Manuel Fernández, uno de los acusados.



“Me hablo mucho de su vecino que era Juan Manuel Fernández, el Gallego Fernández le decían. Yo sabía que habían tenido cierta relación porque había estado en enero acá y una vez lo había visto con mi hermano”, contó Lorena, hermana de Rodrigo Carnero.



“Rodrigo me contó que a él le daba mucha lástima Fernández, que era buen pibe, que lo veía como muy solo. Que con él era muy bueno. También me dijo que por momentos lo buscaba mucho, demasiado. Él no quería estar y le tocaba el timbre, le insistía, lo buscaba en la relación. De la única persona que me hablo esa noche fue de “El Gallego” Fernández le decía él”.

Lorena contó que cuando venía viajando desde General Roca Rodrigo se contacta con ella por teléfono. “Estaba muy insistente comunicándose conmigo a ver a qué hora llegábamos. Lo asocie a que estaba ansioso porque llegáramos, yo venía con mis hijos. Le gustaba mucho cocinar, había preparado mucha comida”, contó la hermana de Rodrigo que agregó que le llamó la atención al llegar verlo rapado y dijo en chiste “no me pele, me pelaron”.

“Me dijo que estaba juntando plata porque se quería ir de Viedma. No quería vivir más en este lugar, no se sentía cómodo, no se sentía bien y no le gustaba”, contó Lorena sobre las sensaciones de su hermano que en algún momento le confesó.



En torno a la relación con Juan Manuel Fernández, Lorena se refirió a un comentario de Rodrigo que le había dicho que “lo cansaba, pero a él le daba lástima entonces no le podía poner un límite. De hecho contó que le había roto un vidrio de la puerta porque le tiraba piedras para saber que era él el que quería ingresar a la casa”.



La hermana de Rodrigo contó que esa tarde se acercó al departamento de su hermano alrededor de las 18 horas porque le parecía muy llamativo que Rodrigo no apareciera en la casa de su madre considerando que estaban sus sobrinos. En el departamento de Rodrigo lo llamaba por teléfono porque nunca atinó a tomar el picaporte para poder entrar al lugar. Horas después, el cuerpo de Rodrigo sería encontrado tendido sobre la cama con una herida mortal en la cabeza.