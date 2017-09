Noticias

12-09-2017

CORRUPCIóN DE MENORES

El abogado Rubén Sella enfrentará siete años de prisión

El Fiscal Jefe, Fabricio Brogna, solicitó la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas para el abogado Rubén Sella acusado de los delitos de promoción de la corrupción de menores y promoción de la prostitución, según lo normado en los Art

La audiencia se inició como una instancia de presentación de pruebas en la que el Ministerio Público Fiscal detalló el material con el que cuenta para probar la autoría del hombre en los cuatro hechos que se le imputan. No obstante, al acordar un juicio abreviado, no será necesario el debate que implicaría no sólo la posibilidad de sucesivos recursos que no permiten que la condena obtenga firmeza hasta tanto sean resueltos, sino además la revictimización de las niñas víctimas de los hechos.

“Solicitamos este procedimiento abreviado, luego de entrevistarnos con las víctimas que nos pidieron especialmente no volver a ser convocadas y expuestas, para contar de nuevo un padecimiento que ya relataron ante diversos funcionarios judiciales. Necesitan terminar con este proceso y, así lo afirman, no quieren sentirse aún más perjudicadas por estos trámites judiciales que por el mismo hecho que les dio origen”, expresó Brogna.

De esta forma, destacó, la Fiscalía satisface el interés personal de las víctimas y, con la grave pena de prisión efectiva, el de la sociedad “que nos pide un fuerte posicionamiento respecto del carácter delictivo de estos comportamientos y, con el, una importante pena para castigarlos”.

Cabe recordar que se le imputa al abogado Rubén Sella haber cometido cuatro distintos hechos a partir de los cuales promovió la corrupción y la prostitución de menores de edad.

En la instancia desarrollada hoy, el hombre reconoció haber cometido el delito, la calificación legal enrostrada y la pena prevista. Resta ahora la sentencia del Tribunal, compuesto por los Jueces Carlos Reussi, Marcelo Valverde y Sandra Filipuzzi, que se conocerá el 19 de septiembre a las 12.30 horas.