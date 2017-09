Noticias

11-09-2017

Todas las Noticias

SAN ANTONIO

Declararían de Interés Municipal jornada de formación de la UNTER

El concejal Fabrio Mirano presentó un proyecto para declarar de Interés Municipal, social y educativo la Jornada de Formación Pedagógica y Sindical realizado por la Secretaria de Educación y la Escuela de formación permanente pedagógica, político – sin

El curso está destinado a docentes de todos los niveles, profesores de los Institutos de Formación Docente de la provincia, y será dictado por Daniel Brailovsky, doctor en Educación, Licenciado en Educación Inicial, investigador formador y capacitador de Docentes en conceptos pedagógicos – didácticos.

En el encuentro se abordaran temas como: dicotomías clásicas de la educación (escuela tradicional vs. escuela nueva, conservadurismo vs. progresismo, clase tradicional VS dispositivos lúdicos). También se analizarán prácticas áulicas, experiencias y lenguajes que se van dando en lo cotidiano, teniendo en cuenta y analizando marcos conceptuales.