11-09-2017

Cae una nueva empresa constructora en Viedma

La empresa DRACO se presentó en concurso preventivo ante la Justicia Rionegrina. UOCRA Seccional Viedma inició las acciones legales tendientes a proteger los derechos asistenciales de los trabajadores. “La estrategia financiera de la obra pública no está

“Algo no está funcionando. Una nueva empresa constructora que cae y atrás de esta empresa se pierden puestos de trabajo, salarios, derechos, por eso queremos actuar rápidamente”, informó el dirigente sindical, advirtiendo que “esta situación ya se la hemos hecho saber al Gobierno de la provincia: La estrategia financiera de la obra pública no está funcionando correctamente”.

Puntualizó Miler que desde hace años “las obras con financiamiento provincial tienen numerosos conflictos gremiales ya que las empresas manifiestan no poder seguir una curva de inversión producto de la falta de financiamiento. El país atraviesa hace años una inflación difícil de controlar y esto hace que la obra pública no pueda continuar a buen ritmo, y máxime si el financiamiento no llega a tiempo de acuerdo a los contratos”.



Consideró que “el Gobierno de la provincia debe cambiar la estrategia financiera para sostener la obra pública. Es lamentable que hoy nos tengamos que encontrar nuevamente en una situación de esta naturaleza, como nos ha pasado con la empresa Baszkir (todavía hay trabajadores que no cobraron luego de dos años), como así también la empresa Constructora Rionegrina, a la empresa Geominera, a la empresa M&M. Todas han desaparecido en los últimos cinco años y en consecuencia cientos de familias de trabajadores constructores no han cobrado las liquidaciones correspondientes, quincenas, o han sufrido por no tener registrados los aportes de jubilación, ni de obra social y sindical”.

DRACO en Viedma y las acciones legales de UOCRA

En la ciudad capital, la constructora cuenta con más de 30 trabajadores en la obra Hospital Zatti, que se encuentra en un estado de avance del 25 por ciento, con un monto de contrato de obra de $21.866.356.



UOCRA Seccional Viedma comenzó ya las acciones tendientes a proteger los derechos asistenciales de los trabajadores dependientes de la firma DRACO que ha presentado un concurso preventivo ante la Justicia, en el cual los acreedores se tendrán que presentar y hacer valer sus derechos. “La Secretaría de Trabajo ha hecho saber esto a los trabajadores y estamos viendo cuales son las acciones que vamos a llevar adelante en pos de asegurar los derechos de los trabajadores de esta firma”, informó el líder gremial.



“No sabemos si la obra va a tener continuidad. Hoy estamos en una medida por falta de pago de la quincena pero teniendo en cuenta la presentación hecha por la empresa nos alerta para que trabajemos en los plazos legales”, añadió Miler, al tiempo que destacó que se reclama pago de quincena y aportes –jubilación, obra social y sindical- e informó que los abogados ya están enviando las notificaciones correspondientes a la empresa para “hacer valer los derechos de quienes representamos”.