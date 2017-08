Noticias

27-08-2017

Todas las Noticias

SAN ANTONIO OESTE

Promueven crear el Registro Municipal de Deudores Alimentarios

Lo propuso el concejal radical Diego Colantonio. El proyecto indica que las personas que integren el listado, mientras no regularicen su situación, no podrán obtener o renovar habilitaciones, concesiones, libre deuda, licencias, permisos, no celebrar cont

El concejal de San Antonio Oeste, Diego Colantonio (UCR), presentó un proyecto de Ordenanza para crear el Registro Municipal de Deudores Alimentarios, que funcionará en el área de la Secretaría de Desarrollo Social.

La iniciativa establece que las personas que integren el listado, mientras no regularicen su situación, no podrán obtener o renovar habilitaciones, concesiones, libre deudas, licencias, permisos, celebrar contrato alguno o ser proveedores de la comuna local. Además instruye que en caso de que en la nómina aparezca un funcionario político o contratado “se informará en un plazo de 48 horas al Juez interviniente en la causa”, una vez formalizada la designación. El municipio de San Antonio Oeste sancionó ya la ordenanza 1966, que adhiere a la Ley Provincial 3475, que crea en el ámbito de Río Negro el Registro de Deudores Alimentarios.

La norma establecía en su artículo 7 que “Las personas incluidas en el listado del Registro, mientras no regularicen su situación, no podrán: a) Obtener habilitaciones, concesiones, licencias, permisos ni celebrar contrato alguno con el Estado Provincial. b) Acceder a cargos en el sector público provincial”.

Pero faltaba que a nivel local se estableciera el propio registro, tarea a la que se abocó Colantonio en la propuesta recientemente presentada.

Entre los fundamentos el edil sostuvo que “el contenido del deber alimentario, está precisado en el Art. 267 del Código Civil, el cual determina qué obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad”.

Destacó que “el Estado, nacional, provincial y municipal, son los representantes, garantes y tutores de los derechos del niño y como tal deben arbitrar todas las medidas que crean oportunas para su defensa”.

Su navegador no puede mostrar frames.