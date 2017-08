Noticias

26-08-2017

Río Negro le informó a Nación que rechaza la usina nuclear en la provincia

La decisión la comunicó el gobernador Weretilneck en un escrito enviado al subsecretario de Energía Nuclear de la Nación. El mayoritario desacuerdo de la población fue el fundamento.

El Gobierno rionegrino anunció finalmente el rechazo a la instalación de una usina nuclear en territorio provincial.

La medida se tomó luego de que el amplio rechazo que la iniciativa produjo en un amplio sector de la comunidad sobre todo de la zona Atlántica, donde se iba a levantar la central con la participación de capitales chinos.

“En un claro ejemplo de democrático respeto a lo expresado por la sociedad, el Gobierno de Río Negro desechó oficialmente la instalación en el territorio provincial de la quinta usina nuclear que construirá Nación”, se destacó en un comunicado oficial, luego de que se anticipara la decisión en otro reporte en el que aparecía el gobernador Alberto Weretilneck y un profesional del área de Prensa redactando la nota que enviaron al Poder Ejecutivo Nacional.

En la misiva -distribuida a los medios de prensa- enviada por Weretilneck al subsecretario de Energía Nuclear de la Nación, Julián Gadano, se transmite “la posición indeclinable de la Provincia de Río Negro, de no autorizar la construcción de una central nuclear en el territorio provincial”.

La decisión fue confirmada por el propio mandatario a la población de Río Negro a través de sus redes sociales y las de la Secretaría de Medios de la Provincia.

Como fundamento se resaltó la “mayoritaria negativa de la sociedad rionegrina a la posible instalación de la usina de energía nuclear propuesta para Río Negro por el Gobierno Nacional”.

“Siempre dije que la central nuclear se iba a instalar siempre y cuando hubiera aceptación social. Evidentemente no la ha habido, y como me he caracterizado siempre de ser un gobernador democrático, que escucha a las grandes mayorías como también a las minorías y respeta las opiniones del pueblo y de la gente, he tomado esta decisión”, expresó el Mandatario en su mensaje a la comunidad.