21-08-2017

La UPSO presentó la oferta académica 2018 para Patagones

El intendente de Patagones, José Luis Zara, junto a funcionarios del poder Ejecutivo, recibió en su despacho al Rector de la Universidad Provincial del Sudoeste, Dr. Hernán Vigier, con motivo de entrega de títulos universitarios y lanzamiento de la oferta



En la ocasión, el jefe comunal destacó el trabajo en conjunto con la casa de altos estudios para el beneficio de los jóvenes del distrito.



“Creíamos que era importante tener esta oferta en el partido de Patagones, sobre todo para las familias donde los hijos no tienen la posibilidad de ir a estudiar afuera como muchos otros”, expresó.



Por su parte, Vigier se mostró agradecido por la predisposición del Estado Comunal para desarrollar las propuestas en el distrito y, en ese sentido, enfatizó que “las carreras que estamos abriendo en el próximo ciclo lectivo están relacionadas con el turismo, coincidiendo totalmente con la idea de que la formación de recursos humanos en ese ámbito es clave para el desarrollo de este distrito”.



Además, con respecto a la nueva carrera -relacionada con asuntos municipales-, destacó que “tiene que ver con la formación de agentes municipales, no solo pensada para los pobladores interesados en estudiar temas concernientes a la gestión pública, sino que además es una excelente opción para que los empleados del municipio puedan completar su formación”.



En ese contexto, indicó que “los empleados podrán tomar esto como una opción para formarse y también para su desarrollo profesional dentro de la estructura municipal”.



Luego, junto a Zara, Vigier hizo entrega de sus respectivos títulos y firma de certificados analíticos a una de las alumnas, egresada de la carrera de Diplomatura Universitaria en Gestión Administrativa y, por primera vez, a las dos egresadas de la carrera de Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Turísticos con validez nacional.



Las carreras que dictará la institución serán la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Turísticos, Guía Universitario de Turismo y Tecnicatura Universitaria en Asuntos Municipales.



Para más información sobre las ofertas educativas en la zona, acercarse a la sede de la universidad ubicada en Lavalle 40- Tel: (02920) – 464114 de 13 a 20 hs, o bien ingresar en www.upso.edu.ar / info@upso.edu.ar



Todas las propuestas académicas son gratuitas y no requieren examen de ingreso.