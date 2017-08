Noticias

16-08-2017

La Comisaría de la Familia visitó el Jardín de Infantes Nº 80

El día 14 de agosto del corriente año, la Unidad Regional I a través de la Comisaría de la Familia, realizó en el jardín de infantes N°80 turno mañana, el programa recreativo-preventivo en abuso sexual infantil denominado "y si nos encontramos...y te cue

El equipo de trabajo de esta Unidad Especial, estuvo acompañado por un profesor de educación física que inició la actividad realizando juegos recreativos con los 60 niños presentes.

En la jornada de trabajo, también se hizo presente la banda de música quienes compartieron con los niños de salas de 4 y 5 años de la institución, un repertorio de canciones infantiles como así también la presentación de los distintos instrumentos musicales.

Luego, los niños se dividieron en pequeños grupos donde se les compartió un cuento donde podían identificar entre los secretos buenos y malos.

Desde el programa se busca y trabaja para que los niños y niñas aprendan que uno de los derechos que tienen las personas es negarse ante situaciones que les incomodan, que atentan contra su seguridad personal, que les hacen sentir mal, sea esta sexual o no sexual; decir NO es un derecho, que no siempre será conveniente decir si, que nadie tiene derecho a obligar a otro a hacer algo que no desea hacer porque no le conviene, le hace sentir mal o considera indebido.