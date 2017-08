Noticias

14-08-2017

Weretilneck: “Cuando el pueblo habla no se discute”

Las primeras declaraciones del gobernador de Río Negro tras las tendencias que dieron ganadora a María Emilia Soria y colocaron a su candidato en tercer lugar.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, dijo que “cuando el pueblo habla no se discute” y que los temas provinciales no estuvieron presentes en esta elección, en clara referencia a la nacionalización de las PASO y agregó que “nuestro discurso de defender lo provincial no fue tomado”.



Señaló que hasta el momento, y según datos que maneja, el FpV, logra el 39 por ciento de los votos; Cambiemos entre el 20 y el 21 y Juntos Somos Río Negro, entre 18 y 19 por ciento, a la vez que ubicó a la CC-ARI en cuarto lugar, según el medio ADN.



Weretilneck destacó que hay que seguir gobernando para los rionegrinos y que Juntos Somos Río Negro, “sigue siendo el proyecto mayoritario en la provincia”.