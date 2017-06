Noticias

09-06-2017

PATAGONES

Para UDOCBA el gobierno es un generador de violencia

Los docentes nucleados en el gremio UDOCBA Patagones realizaron una asamblea donde pusieron en común la situación de cada uno. La actualidad es compleja y a través de un comunicado de prensa dan pautas de lo que se viene en materia gremial.

“Visto y considerando el ultimo haber correspondiente al mes de Mayo, los trabajadores de la educación de la Provincia de Buenos Aires, hemos sufrido una vez más, la violación de nuestros derechos laborales, y salariales por el Ejecutivo Provincial, a cargo de la Gobernadora MARIA EUGENIA VIDAL”, refiere el primer párrafo de la nota.

“Una vez más, nos han descontado los días de paros en reclamo por mejoras salariales, generando ello, una severa modificación y un grave perjuicio en nuestra economía familiar”.

“Una vez más el Gobierno se convierte en “Generador De Violencia” mediante decisiones unilaterales desoyendo fallos judiciales, pasando por altos las conquistas de los trabajadores prescriptos en la Constitución Nacional y Provincial respectivamente, como son los art. 14 bis de la CN y art. 10,11 y 39 inc 2, 4 de la CPBA”.

“El derecho a huelga, constitucionalmente reconocido, constituye una de las herramientas centrales de protección de los intereses económicos y profesionales del trabajador”.

“Las acciones administrativas compulsivas ejercidas por el ejecutivo provincial, implican actos que alteran, restringen, limitan y afectan la libertad de los trabajadores de la educación”.

Una vez más el gobierno provincial nos mintió y nos miente descaradamente, solicitando que regresemos a las aulas argumentando que “sin dialogo no habría negociación”, manifestando en reiteradas oportunidades que “sin trabajo no hay salario”, “no podemos pagar un trabajo que no se realizó”, mostrando verbalmente la soberbia gubernamental, tomado represalias salariales, con las que este gobierno intenta disciplinar, amaestrar la lucha docente.

Por ello desde esta entidad gremial, en representación de los trabajadores de la educación del partido de Patagones, región Veintidós, repudiamos tales avasallamientos llevado a cabo por el Gobierno Provincial, a nuestro derecho laboral, a un salario digno, a ejercer la libre asociación y petición.

Proponiendo continuar la lucha docente propuestas en acciones venideras por la central UDOCBA en conjunto con el Frente Gremial Docente y en reclamo a una urgente Convocatoria a Paritaria Docente, y una Propuesta de Incremento Salarial Superadora, a la propuesta por el gobierno del 19%; Por mayores y mejores condiciones dignas de trabajo, por más inversión y más presupuesto en materia de Educación Pública.

La nota elevada con el aval de muchos de los docentes que participaron de la asamblea está firmada por Betina Páez, Secretaria general UDOCBA PATAGONES.