07-06-2017

VILLALONGA

Problemas para que docentes presenten licencia a tiempo

Los docentes del interior del partido de Patagones y Villarino tienen problemas para certificar sus faltas por razones de salud. En ocasiones no hay médicos para prestatarias y muchas veces no alcanzan a entregar la documentación en los plazos establecido

Betina Paez, Secretaria General de UDOCBA Patagones y Villarino, contó al respecto sobre la situación y las posibilidades que se barajan para intentar solucionar el tema.

“Cuando un docente se enferma tiene que ir a la prestataria donde firman la licencia para que el docente la pueda presentar en la escuela. Tiene 48 horas para llevar la licencia. El problema radica en algunas localidades del Distrito, en donde el médico contralor no está y los docentes se encuentran varados con la situación”.

“Esto tiene consecuencias, si los docentes no presentan la licencia dentro de 48 horas le descuentan el día por estar fuera de los plazos legales y la escuela tampoco puede pedir suplente, lo que significa que si el docente se enferma quedan cursos descubiertos dentro de las escuelas”, refirió Betina Paez.

La situación se complejiza en todos los sentidos, ya que no solo los estudiantes se quedan sin la cobertura de un docente en el curso, sino que también se encuentran docentes sin poder entregar las licencias en tiempo y forma. Esta particularidad se da en el interior, sobre todo en la zona de Villalonga.

Paez refirió que se reunieron en su momento con quien estaba a cargo del Consejo Escolar de Patagones y también con quien está a cargo del área de salud. “Hay docentes a los que el director les exige la licencia en el tiempo legal que son 48 horas, pero el docente va y no lo atienden. En el caso de Villalonga va al hospital y a veces está tres días para que le firmen la licencia, por lo tanto, el docente está fuera de los plazos legales, la escuela no pudo pedir un suplente y se genera toda una situación de conflicto e inestabilidad”, puntualizó la referente gremial.

“Corresponde que el directivo exija que se entregue la licencia en tiempo y forma, pero el docente no tiene la culpa que no haya médicos. Muchas veces pasa que no tenemos el médico en el lugar donde residen y tienen que viajar, cuando el Estado tiene que garantizar que el docente pueda tener la posibilidad de que se lo atienda”.

Por último refrió que “mantuve comunicación telefónica con el director de salud del distrito de Patagones como así también reuniones con los referentes del tema en el distrito de Villarino, donde mañana a las 11.30 se reunirán para trabajar la problemática (Médanos sede del Consejo Escolar)